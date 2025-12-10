Страны БРИКС наращивают усилия, направленные на расширение использования национальных валют в международных транзакциях.
Катализатором этого процесса стал анализ, представленный профессором Университета Бразилиа, экономистом и социологом Сезаром Берго в программе Fast Money от CNBC.
Профессор Берго подчеркнул, что переход к прямым расчётам ведёт к снижению финансовых издержек, уменьшению зависимости от американского доллара, а также стимулирует адаптацию нормативных требований и технологий в национальных финансовых системах.
Берго отметил, что Бразилия уже имеет опыт использования аналогичных механизмов. Страна имеет соглашения о расчётах в национальных валютах с Аргентиной, Уругваем и Парагваем.
Между тем Китай активно развивает аналогичные меры с более чем 140 торговыми партнёрами, осуществляя прямые сделки в юанях.
Комментируя реакцию США, Берго отметил, что прогресс в использовании национальных валют не является прямой атакой на доллар. Он считает это естественным процессом адаптации к потребностям развивающихся стран.
Берго отметил, что международные операции в настоящее время зависят от системы Swift, которая использует стандартизированные коды и глобальные промежуточные звенья.
Однако Китай и Россия активно тестируют собственные механизмы, особенно после введения масштабных санкций.
Вечерняя тренировка после 50: 5 упражнений для тонуса и гибкости. Короткий комплекс улучшит самочувствие, укрепит мышцы и суставы и подготовит ко сну.