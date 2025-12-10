Валютный ответ БРИКС: кто станет новым королём мировой торговли

БРИКС активизирует усилия по использованию национальных валют в транзакциях

Страны БРИКС наращивают усилия, направленные на расширение использования национальных валют в международных транзакциях.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ БРИКС

Катализатором этого процесса стал анализ, представленный профессором Университета Бразилиа, экономистом и социологом Сезаром Берго в программе Fast Money от CNBC.

Снижение издержек и независимость от доллара

Профессор Берго подчеркнул, что переход к прямым расчётам ведёт к снижению финансовых издержек, уменьшению зависимости от американского доллара, а также стимулирует адаптацию нормативных требований и технологий в национальных финансовых системах.

Платежи в национальных валютах и сокращение расходов

Берго отметил, что Бразилия уже имеет опыт использования аналогичных механизмов. Страна имеет соглашения о расчётах в национальных валютах с Аргентиной, Уругваем и Парагваем.

Между тем Китай активно развивает аналогичные меры с более чем 140 торговыми партнёрами, осуществляя прямые сделки в юанях.

Геополитическое влияние

Комментируя реакцию США, Берго отметил, что прогресс в использовании национальных валют не является прямой атакой на доллар. Он считает это естественным процессом адаптации к потребностям развивающихся стран.

Технические препятствия и вопросы совместимости

Берго отметил, что международные операции в настоящее время зависят от системы Swift, которая использует стандартизированные коды и глобальные промежуточные звенья.

Однако Китай и Россия активно тестируют собственные механизмы, особенно после введения масштабных санкций.