Волшебная таблетка или надёжный щит для экономики России? Как работает бюджетное правило

Силуанов раскрыл главный экономический козырь России

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в условиях беспрецедентного санкционного давления, превышающего 30 тысяч ограничений, бюджетное правило выступает ключевым фактором стабильности российской экономики.

Роль бюджетного правила в обеспечении устойчивости

В интервью изданию "Эксперт" Силуанов отметил, что бюджетное правило сыграло решающую роль в преодолении кризиса 2014 года, вызванного резким падением цен на нефть. Этот механизм также поддержал страну в период пандемии и продолжает обеспечивать устойчивость в текущей ситуации, когда Россия сталкивается с масштабными санкциями.

География санкционного давления

По данным РИА Новости, к началу декабря общее количество санкций, введённых против России с 2014 года, достигло 30,7 тысяч. Наибольшее число ограничений приходится на Соединенные Штаты — 24,1% от общего числа. В тройку лидеров по количеству введенных санкций также входят Канада (12,9%) и Швейцария (11,8%).