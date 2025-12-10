Волшебная таблетка или надёжный щит для экономики России? Как работает бюджетное правило

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силуанов раскрыл главный экономический козырь России
Экономика

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в условиях беспрецедентного санкционного давления, превышающего 30 тысяч ограничений, бюджетное правило выступает ключевым фактором стабильности российской экономики.

Антон Силуанов
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Антон Силуанов

Роль бюджетного правила в обеспечении устойчивости

В интервью изданию "Эксперт" Силуанов отметил, что бюджетное правило сыграло решающую роль в преодолении кризиса 2014 года, вызванного резким падением цен на нефть. Этот механизм также поддержал страну в период пандемии и продолжает обеспечивать устойчивость в текущей ситуации, когда Россия сталкивается с масштабными санкциями.

География санкционного давления

По данным РИА Новости, к началу декабря общее количество санкций, введённых против России с 2014 года, достигло 30,7 тысяч. Наибольшее число ограничений приходится на Соединенные Штаты — 24,1% от общего числа. В тройку лидеров по количеству введенных санкций также входят Канада (12,9%) и Швейцария (11,8%).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
