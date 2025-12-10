Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Итальянец нашёл трюфель-гигант: вот сколько заплатили за подарок природы

Белый трюфель продан на благотворительном аукционе за баснословную сумму — La Nazione
Экономика

9 декабря 2025 года Лучано Савини, житель итальянской Палаи, из компании Savini Tartufi, обнаружил белый трюфель весом 707 граммов.

Белый трюфель в природе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Белый трюфель в природе

Подарок природы

Он назвал это "подарком природы": в Тоскане трюфель пользуется спросом, играет важную роль в экономике. Выяснилось также, что белый трюфель был продан на благотворительном аукционе за 2600 евро (около 232 000 руб.) в отеле Four Seasons Hotel Firenze, сообщает La Nazione.

Высокий спрос на деликатес

Белый трюфель является настоящим деликатесом. Обычно его используют в кулинарии для ароматизации блюд, салатов, пасты, ризотто и даже несладких десертов. Даже небольшое количество тёртого трюфеля может преобразить любое блюдо, придавая ему уникальный вкус и аромат. Цена белого трюфеля может достигать баснословных сумм — до нескольких тысяч евро за килограмм. Это связано с их редкостью, сложным процессом сбора и высоким спросом на деликатес.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
