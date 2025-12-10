Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Россия бросила вызов доллару: выпуск облигаций в юанях стал первым шагом к новой финансовой эпохе

Выпуск облигаций в юанях стал важным шагом для России — экономист Николаев
Экономика

Появление российских облигаций в юанях стало важным шагом для диверсификации источников заимствований после закрытия для России западных рынков. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил экономист, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев.

Юани
Фото: Openverse by Japanexperterna.se, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Юани

Ранее издание Sohu сообщило, что во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в КНР Кремль объявил о выпуске первой партии суверенных облигаций, номинированных в юанях.

По словам Николаева, решение о размещении облигаций в китайской валюте отражает поиск Россией альтернативных финансовых каналов. После 2022 года доступ к западным источникам капитала был существенно ограничен, и рынок юаневых инструментов стал одной из немногих возможностей для внешних заимствований.

"Эти облигации действительно имеют значение, поскольку прежние каналы заимствований фактически закрыты. Появление нового инструмента на азиатском направлении открывает России дополнительные возможности. Но насколько успешным окажется этот выпуск, покажет практика — все зависит от реакции инвесторов", — отметил он.

Экономист пояснил, что суверенные облигации, номинированные в иностранной валюте, выпускаются от имени государства и обеспечены его гарантиями. По словам Николаева, спрос на такие бумаги станет показателем уровня доверия к российскому государству.

"Суверенные облигации — это инструмент, который выпускает государство и который гарантирован им же. Так как они номинированы в юанях, то и возврат средств будет обеспечен в этой валюте. Если инвесторам нравятся эти инструменты и они их покупают, значит, доверие к государству есть. В какой-то степени это и рисковый шаг, но сам факт появления такого инструмента — положительный сигнал", — отметил Николаев.

Он добавил, что выпуск юаневых облигаций стал возможен благодаря текущему уровню стратегического взаимодействия с Китаем. Без такого партнерства, отметил экономист, появление подобных инструментов было бы крайне затруднительным.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018.

