Импорт по подписке: как сервисы выкупа меняют привычки покупателей люкса

Экономика

В течение первых девяти месяцев 2025 года наблюдался значительный рост спроса среди жителей России на приобретение товаров класса люкс из-за границы. 

Девушка с покупками
Фото: unsplash.com by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с покупками

Согласно данным CDEK. Shopping, ведущего сервиса, специализирующегося на доставке продукции известных брендов из-за рубежа, количество таких заказов увеличилось на 52% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Изменение географии поставок

Традиционно основным источником премиальных товаров для россиян были США, однако за последние полтора года доля этой страны в общем объеме заказов заметно уменьшилась. Если в начале 2024 года на США приходилось 67% всех заказов люксового сегмента, то в период с января по сентябрь текущего года этот показатель снизился до 44%.

В то же время наблюдается увеличение доли Китая и Гонконга в структуре поставок. Уже в первом полугодии 2025 года США уступили часть спроса азиатским направлениям, хотя ранее занимали доминирующую позицию. На данный момент около 35% всех люксовых товаров, заказанных россиянами через CDEK. Shopping за рубежом, доставляются из Китая, в то время как годом ранее этот показатель составлял 21%.

Лидеры рынка доставки зарубежных товаров

По оценкам МТС, проведённым в декабре 2024 года, наибольшей популярностью среди сервисов доставки товаров из зарубежных магазинов в Россию пользовался CDEK. Shopping, занимая 68,5% рынка по количеству пользователей.

Второе место принадлежало сервису BXB (25%), специализирующемуся на выкупе и доставке товаров из интернет-магазинов США, Европы, Китая и Индии.

Третью позицию занял маркетплейс американских товаров USmall (5,6%), сообщает РБК.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Молодёжный казачий клуб Атаман и его лидер стали лауреатами премии Патриот-2025
