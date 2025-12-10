А ДЕНЬГИ запускает онлайн-займы для трудовых мигрантов

Проект, входящий в состав Альфа-Банка, запустил новый сервис, который позволяет трудовым мигрантам из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана получать займ на карту прямо через интернет.

Новый формат кредитования А ДЕНЬГИ освобождает пользователей от необходимости посещать офис или ждать решения несколько дней, что особенно актуально для тех, кто работает на нескольких объектах или не имеет свободного времени для традиционных банковских процедур.

Быстрое оформление заявки

Для получения займа пользователю достаточно загрузить фотографию паспорта и одного дополнительного документа – например, миграционной карты или вида на жительство. Система мгновенно проверяет подлинность документов и выносит решение о выдаче займа всего за несколько минут. Такой подход позволяет экономить время и силы, делая процесс максимально простым и удобным.

Надёжность и безопасность

Идентификация клиента проводится с использованием технологии Smart Engines. Алгоритмы сверяют фотографию с документа и проверяют его подлинность. Все данные обрабатываются внутри системы А ДЕНЬГИ и не передаются третьим лицам, что гарантирует конфиденциальность и безопасность на всех этапах.

Удобство и прозрачность

Сервис доступен круглосуточно, а оформить займ на карту* можно в любое время, независимо от графика работы или занятости пользователя. Мигранты получают возможность оперативно управлять своими финансами, используя только паспорт, интернет и банковскую карту.

Решение о выдаче займа принимается в считанные минуты, что позволяет быстро реагировать на неожиданные расходы или срочные потребности. Прозрачные условия кредитования и отсутствие скрытых комиссий делают использование сервиса простым и предсказуемым, а возможность полного контроля онлайн позволяет планировать бюджет без стресса и лишней бюрократии. Сервис также обеспечивает удобство повторного оформления, если средства понадобятся вновь.

Профессиональная поддержка

Как часть Альфа-Банка, А ДЕНЬГИ обеспечивает высокий уровень клиентской поддержки. Специалисты сервиса готовы ответить на вопросы по оформлению займа, а система предлагает понятные условия без дополнительных платежей.

А ДЕНЬГИ открывает новые возможности для микрокредитования трудовых мигрантов, предоставляя быстрый, безопасный и удобный доступ к финансам онлайн. Сервис позволяет оперативно управлять средствами, решать текущие задачи и получать деньги на карту без лишней бумажной волокиты, визитов в офис и ожидания.

*Конкретные условия предоставления займа закрепляются в индивидуальных условиях договора займа. Изучите условия предоставления займа.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски

ООО МКК "А Деньги"

ИНН 7708400979

Номер лицензии 2203045009821 от 03.03.2022

