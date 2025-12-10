Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ослабление AMOC может усилить климатические риски в Европе, сообщили учёные
Молодёжный казачий клуб Атаман и его лидер стали лауреатами премии Патриот-2025
НАТО обеспечивает США доминирование и выгоду — политолог Бойков
УФ-свечение дикого восточного кволла зафиксировали в природе — Discover Wildlife
Трамп использует идею выборов как рычаг влияния на Киев — политолог Бардин
Бальзамин прорастает за 10 дней и начинает цвести к весне при зимнем посеве
Блокировка колёс при торможении вызывает боковое смещение — VEHQ
Наташа Королёва отдаёт свои старые наряды невестке
Программатор снижает энергопотребление водонагревателя — Trucmania

А ДЕНЬГИ запускает онлайн-займы для трудовых мигрантов

Экономика

Проект, входящий в состав Альфа-Банка, запустил новый сервис, который позволяет трудовым мигрантам из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана получать займ на карту прямо через интернет.

Новый формат кредитования А ДЕНЬГИ
Фото: Пресс-служба Альфа-банка is licensed under Public domain
Новый формат кредитования А ДЕНЬГИ

Новый формат кредитования А ДЕНЬГИ освобождает пользователей от необходимости посещать офис или ждать решения несколько дней, что особенно актуально для тех, кто работает на нескольких объектах или не имеет свободного времени для традиционных банковских процедур.

Быстрое оформление заявки

Для получения займа пользователю достаточно загрузить фотографию паспорта и одного дополнительного документа – например, миграционной карты или вида на жительство. Система мгновенно проверяет подлинность документов и выносит решение о выдаче займа всего за несколько минут. Такой подход позволяет экономить время и силы, делая процесс максимально простым и удобным.

Надёжность и безопасность

Идентификация клиента проводится с использованием технологии Smart Engines. Алгоритмы сверяют фотографию с документа и проверяют его подлинность. Все данные обрабатываются внутри системы А ДЕНЬГИ и не передаются третьим лицам, что гарантирует конфиденциальность и безопасность на всех этапах.

Удобство и прозрачность

Сервис доступен круглосуточно, а оформить займ на карту* можно в любое время, независимо от графика работы или занятости пользователя. Мигранты получают возможность оперативно управлять своими финансами, используя только паспорт, интернет и банковскую карту.

Решение о выдаче займа принимается в считанные минуты, что позволяет быстро реагировать на неожиданные расходы или срочные потребности. Прозрачные условия кредитования и отсутствие скрытых комиссий делают использование сервиса простым и предсказуемым, а возможность полного контроля онлайн позволяет планировать бюджет без стресса и лишней бюрократии. Сервис также обеспечивает удобство повторного оформления, если средства понадобятся вновь.

Профессиональная поддержка

Как часть Альфа-Банка, А ДЕНЬГИ обеспечивает высокий уровень клиентской поддержки. Специалисты сервиса готовы ответить на вопросы по оформлению займа, а система предлагает понятные условия без дополнительных платежей.

А ДЕНЬГИ открывает новые возможности для микрокредитования трудовых мигрантов, предоставляя быстрый, безопасный и удобный доступ к финансам онлайн. Сервис позволяет оперативно управлять средствами, решать текущие задачи и получать деньги на карту без лишней бумажной волокиты, визитов в офис и ожидания.

*Конкретные условия предоставления займа закрепляются в индивидуальных условиях договора займа. Изучите условия предоставления займа.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски

ООО МКК "А Деньги"
ИНН 7708400979
Номер лицензии 2203045009821 от 03.03.2022
2VfnxvcgE7j

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Циннии нужен лёгкий, рыхлый, дренированный грунт — Revista Oeste
Садоводство, цветоводство
Циннии нужен лёгкий, рыхлый, дренированный грунт — Revista Oeste
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Красота и стиль
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Шапка-ушанка стала главным трендом зимы 2025/26
Красота и стиль
Шапка-ушанка стала главным трендом зимы 2025/26
Популярное
Мышцы тают днём, но оживают вечером: программа на 5 минут создаёт эффект многочасовой тренировки

Вечерняя тренировка после 50: 5 упражнений для тонуса и гибкости. Короткий комплекс улучшит самочувствие, укрепит мышцы и суставы и подготовит ко сну.

Короткая вечерняя зарядка укрепляет суставы после 50 лет — Eat This, Not That!
УАЗ-39094 стал тише благодаря новому моторному ковролину
Модернизированный УАЗ стал тише и мягче — но главное изменение скрыто под обшивкой
Норвежские F-35 в Польше: что они увидели у границ России и почему это всех пугает
Зеленский и Европа имеют план по нанесению поражения России
Испытания подтверждают согласованные временные петли — Classical and Quantum Gravity Игорь Буккер Нейтронные звезды ограничили силу скалярных частиц — новое исследование Александр Рощин Стали ясны причины упорного сопротивления Украины и Европы мирному плану Трампа Любовь Степушова
Украина в ловушке: неожиданный ход России в Международном суде ООН
В европейские суды поданы иски на десятки миллиардов евро против Евросоюза
Скандал может оказаться лишь ширмой: новая версия резко меняет представление о деле Долиной
Скандал может оказаться лишь ширмой: новая версия резко меняет представление о деле Долиной
Последние материалы
Трамп использует идею выборов как рычаг влияния на Киев — политолог Бардин
Бальзамин прорастает за 10 дней и начинает цвести к весне при зимнем посеве
Блокировка колёс при торможении вызывает боковое смещение — VEHQ
Наташа Королёва отдаёт свои старые наряды невестке
Банки снижают лимиты одобрения из-за высокого ПДН
Коту рекомендовано класть таблетку на корень языка — ветеринар Юферева
Евросоюз наращивает объёмы импорта российских удобрений
Программатор снижает энергопотребление водонагревателя — Trucmania
Выделения из сосков и внезапная асимметрия признаны ранними симптомами рака груди
Пленка с пузырьками уменьшила потребность теплиц в отоплении
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.