Французский завод станет центром битвы: Ford и Renault бросают вызов конкурентам

Renault и Ford объединяют усилия для разработки компактных и более доступных электромобилей под маркой Ford, нацеленных на европейский рынок.
Этот шаг предпринят в ответ на усиление конкуренции со стороны китайских автопроизводителей, о чем заявили обе компании.
Генеральный директор Ford Джим Фарли выразил озабоченность по поводу жёсткой конкуренции в отрасли, особенно в Европе, где наблюдается активное проникновение более дешёвых китайских электромобилей. Он подчеркнул, что альянс с Renault — это ответ Ford на эти вызовы.
Европейские автопроизводители ощущают растущее давление со стороны китайских компаний, таких как BYD, Changan и Xpeng.
Первый из запланированных компактных электромобилей, разработанных в рамках партнерства, начнет выпускаться на заводе Renault во Франции в 2028 году. Эти автомобили будут меньше, чем модели Ford, предназначенные для рынка США, и восполнят пробел в модельном ряду компании в Европе.
Кроме того, Renault и Ford планируют совместно разрабатывать линейку коммерческих фургонов для европейского рынка под своими соответствующими брендами, пишет CNN.
Вечерняя тренировка после 50: 5 упражнений для тонуса и гибкости. Короткий комплекс улучшит самочувствие, укрепит мышцы и суставы и подготовит ко сну.