Ключевая ставка под прицелом: что готовит Центробанк

Россиянам обещают снижение ключевой ставки ЦБ РФ 19 декабря

Эксперты оценивают вероятность сохранения текущей ключевой ставки на уровне 16,5% 19 декабря как крайне низкую.

По мнению Игоря Балынина, кандидата экономических наук из Финансового университета при правительстве РФ, наиболее вероятным сценарием является снижение ключевой ставки Центробанком до 15,5%.

Прогноз изменения ключевой ставки и его влияние на банковские продукты

Шанс более существенного уменьшения ключевой ставки, чем на 1%, также оценивается в 3%. Основной сценарий подразумевает снижение на 1 процентный пункт, до 15,5%, с вероятностью 55%. Вероятность более значительного снижения, на 1,5%, составляет 39%. Балынин подчеркивает, что процентные ставки по банковским вкладам и кредитам будут корректироваться в соответствии с изменениями ключевой ставки, причем реакция ставок по вкладам будет более быстрой, чем по кредитам.

Он также отметил, что текущие акционные предложения банков, традиционные для декабря и начала января, не будут затронуты снижением ключевой ставки, но исчезнут после новогодних праздников.

Сохранение привлекательности вкладов даже после окончания акций

По словам экономиста, даже после завершения действия акционных предложений у граждан РФ сохранится возможность размещать депозиты по ставкам, значительно превышающим уровень инфляции — более чем в два раза. Балынин полагает, что в январе 2025 года депозитные продукты на срок от 3 до 9 месяцев будут предлагаться приблизительно под 15% годовых. Более того, для новых клиентов или при приобретении дополнительных банковских продуктов условия могут быть более привлекательными, сообщает Газета.Ru.

Предыдущее снижение ключевой ставки

Ранее, 24 октября текущего года, Центральный банк принял решение о снижении ключевой ставки на 0,5%, установив её на уровне 16,5% годовых. В течение текущего года Банк России уже четырежды прибегал к снижению ключевой ставки.