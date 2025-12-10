Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бархатцы ускорили укоренение при размножении черенками — Сiceksel
Навык корректировки руля стабилизирует авто при раскачке — Car
Татьяна Буланова поступила в Институт современных знаний
Квазилуну PN7 обнаружили рядом с Землёй — сообщили астрономы Pan-STARRS
Сквозняки в пластиковых окнах возникают из-за нарушения слоя под подоконником
Витамин C в белокочанной капусте помогает поддерживать иммунитет зимой — диетологи
В Южной Корее обсуждают повышение пенсионного возраста до 70 лет — Korea Herald
Рис для суши формирует структуру блюда благодаря высокому содержанию амилопектина
Раковина, доски и аксессуары оказались наиболее грязными местами на кухне — thespruce

Ключевая ставка под прицелом: что готовит Центробанк

Россиянам обещают снижение ключевой ставки ЦБ РФ 19 декабря
Экономика

Эксперты оценивают вероятность сохранения текущей ключевой ставки на уровне 16,5% 19 декабря как крайне низкую.

Рубль монетой
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Рубль монетой

По мнению Игоря Балынина, кандидата экономических наук из Финансового университета при правительстве РФ, наиболее вероятным сценарием является снижение ключевой ставки Центробанком до 15,5%.

Прогноз изменения ключевой ставки и его влияние на банковские продукты

Шанс более существенного уменьшения ключевой ставки, чем на 1%, также оценивается в 3%. Основной сценарий подразумевает снижение на 1 процентный пункт, до 15,5%, с вероятностью 55%. Вероятность более значительного снижения, на 1,5%, составляет 39%. Балынин подчеркивает, что процентные ставки по банковским вкладам и кредитам будут корректироваться в соответствии с изменениями ключевой ставки, причем реакция ставок по вкладам будет более быстрой, чем по кредитам.

Он также отметил, что текущие акционные предложения банков, традиционные для декабря и начала января, не будут затронуты снижением ключевой ставки, но исчезнут после новогодних праздников.

Сохранение привлекательности вкладов даже после окончания акций

По словам экономиста, даже после завершения действия акционных предложений у граждан РФ сохранится возможность размещать депозиты по ставкам, значительно превышающим уровень инфляции — более чем в два раза. Балынин полагает, что в январе 2025 года депозитные продукты на срок от 3 до 9 месяцев будут предлагаться приблизительно под 15% годовых. Более того, для новых клиентов или при приобретении дополнительных банковских продуктов условия могут быть более привлекательными, сообщает Газета.Ru.

Предыдущее снижение ключевой ставки

Ранее, 24 октября текущего года, Центральный банк принял решение о снижении ключевой ставки на 0,5%, установив её на уровне 16,5% годовых. В течение текущего года Банк России уже четырежды прибегал к снижению ключевой ставки.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Метод окрашивания волос с плавным переходом к серому помогает скрыть седину
Красота и стиль
Метод окрашивания волос с плавным переходом к серому помогает скрыть седину
Короткая вечерняя зарядка укрепляет суставы после 50 лет — Eat This, Not That!
Новости спорта
Короткая вечерняя зарядка укрепляет суставы после 50 лет — Eat This, Not That!
Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина
Красота и стиль
Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина
Популярное
Мышцы тают днём, но оживают вечером: программа на 5 минут создаёт эффект многочасовой тренировки

Вечерняя тренировка после 50: 5 упражнений для тонуса и гибкости. Короткий комплекс улучшит самочувствие, укрепит мышцы и суставы и подготовит ко сну.

Короткая вечерняя зарядка укрепляет суставы после 50 лет — Eat This, Not That!
УАЗ-39094 стал тише благодаря новому моторному ковролину
Модернизированный УАЗ стал тише и мягче — но главное изменение скрыто под обшивкой
Норвежские F-35 в Польше: что они увидели у границ России и почему это всех пугает
Зеленский и Европа имеют план по нанесению поражения России
Испытания подтверждают согласованные временные петли — Classical and Quantum Gravity Игорь Буккер Нейтронные звезды ограничили силу скалярных частиц — новое исследование Александр Рощин Стали ясны причины упорного сопротивления Украины и Европы мирному плану Трампа Любовь Степушова
Украина в ловушке: неожиданный ход России в Международном суде ООН
В европейские суды поданы иски на десятки миллиардов евро против Евросоюза
Скандал может оказаться лишь ширмой: новая версия резко меняет представление о деле Долиной
Скандал может оказаться лишь ширмой: новая версия резко меняет представление о деле Долиной
Последние материалы
Россиянам обещают снижение ключевой ставки ЦБ РФ 19 декабря
Татьяна Буланова поступила в Институт современных знаний
Квазилуну PN7 обнаружили рядом с Землёй — сообщили астрономы Pan-STARRS
Сквозняки в пластиковых окнах возникают из-за нарушения слоя под подоконником
Ирина Шейк показала зимний образ с джинсовыми шортами — SMBL
Сероводород накапливается в глубинах Чёрного моря
Кофейная гуща повысила всхожесть рассады в смеси с почвой
Витамин C в белокочанной капусте помогает поддерживать иммунитет зимой — диетологи
В АИ-92 разрешили добавлять до десяти процентов этанола
Самец рыбы пижамы голодает до 10 дней ради потомства — Приморский океанариум
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.