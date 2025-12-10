Ключевая ставка под прицелом: что готовит Центробанк

Эксперты оценивают вероятность сохранения текущей ключевой ставки на уровне 16,5% 19 декабря как крайне низкую.
По мнению Игоря Балынина, кандидата экономических наук из Финансового университета при правительстве РФ, наиболее вероятным сценарием является снижение ключевой ставки Центробанком до 15,5%.
Шанс более существенного уменьшения ключевой ставки, чем на 1%, также оценивается в 3%. Основной сценарий подразумевает снижение на 1 процентный пункт, до 15,5%, с вероятностью 55%. Вероятность более значительного снижения, на 1,5%, составляет 39%. Балынин подчеркивает, что процентные ставки по банковским вкладам и кредитам будут корректироваться в соответствии с изменениями ключевой ставки, причем реакция ставок по вкладам будет более быстрой, чем по кредитам.
Он также отметил, что текущие акционные предложения банков, традиционные для декабря и начала января, не будут затронуты снижением ключевой ставки, но исчезнут после новогодних праздников.
По словам экономиста, даже после завершения действия акционных предложений у граждан РФ сохранится возможность размещать депозиты по ставкам, значительно превышающим уровень инфляции — более чем в два раза. Балынин полагает, что в январе 2025 года депозитные продукты на срок от 3 до 9 месяцев будут предлагаться приблизительно под 15% годовых. Более того, для новых клиентов или при приобретении дополнительных банковских продуктов условия могут быть более привлекательными, сообщает Газета.Ru.
Ранее, 24 октября текущего года, Центральный банк принял решение о снижении ключевой ставки на 0,5%, установив её на уровне 16,5% годовых. В течение текущего года Банк России уже четырежды прибегал к снижению ключевой ставки.
