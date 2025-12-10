Последний рубеж: почему в Южной Корее пенсионный возраст грозит перешагнуть за 65 лет

В Южной Корее обсуждают повышение пенсионного возраста до 70 лет — Korea Herald

В Южной Корее активно обсуждается возможность постепенного увеличения возраста выхода на гарантированную пенсию с 65 до 70 лет.

Фото: https://pixabay.com by Bru-nO is licensed under Free Летняя прогулка в парке

Данная инициатива мотивирована быстрым старением населения страны и беспокойством относительно долгосрочной устойчивости пенсионной системы в условиях увеличения доли пожилых граждан.

Риски для пожилых людей с низкими доходами

Однако аналитические данные указывают на то, что перенос сроков начала пенсионных выплат может существенно усложнить финансовую ситуацию для пенсионеров с низким уровнем дохода.

Эмпирические данные и предостережения

Исследование, проведённое профессором социологии Университета Хосо Ким Сон Уком, демонстрирует, что увеличение возраста выхода на пенсию на один год способно увеличить уровень экономической незащищённости среди пожилых граждан на 16,9 %, а при увеличении на два и три года — до 52,6 % и 60,4 % соответственно. Наиболее уязвимыми окажутся домашние хозяйства, чей доход составляет менее 20 % от среднего по стране.

По мнению профессора Кима, повышение возраста получения пенсии — это не просто экономический вопрос. Это влечет за собой кардинальную перестройку системы поддержки существования пожилых людей. Он подчеркнул, что такие изменения должны сопровождаться действенными мерами, направленными на снижение экономической нестабильности и растущего неравенства среди пожилого населения, пишет Korea Herald.