Последний рубеж: почему в Южной Корее пенсионный возраст грозит перешагнуть за 65 лет

В Южной Корее активно обсуждается возможность постепенного увеличения возраста выхода на гарантированную пенсию с 65 до 70 лет.
Данная инициатива мотивирована быстрым старением населения страны и беспокойством относительно долгосрочной устойчивости пенсионной системы в условиях увеличения доли пожилых граждан.
Однако аналитические данные указывают на то, что перенос сроков начала пенсионных выплат может существенно усложнить финансовую ситуацию для пенсионеров с низким уровнем дохода.
Исследование, проведённое профессором социологии Университета Хосо Ким Сон Уком, демонстрирует, что увеличение возраста выхода на пенсию на один год способно увеличить уровень экономической незащищённости среди пожилых граждан на 16,9 %, а при увеличении на два и три года — до 52,6 % и 60,4 % соответственно. Наиболее уязвимыми окажутся домашние хозяйства, чей доход составляет менее 20 % от среднего по стране.
По мнению профессора Кима, повышение возраста получения пенсии — это не просто экономический вопрос. Это влечет за собой кардинальную перестройку системы поддержки существования пожилых людей. Он подчеркнул, что такие изменения должны сопровождаться действенными мерами, направленными на снижение экономической нестабильности и растущего неравенства среди пожилого населения, пишет Korea Herald.
