Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Витамин C в белокочанной капусте помогает поддерживать иммунитет зимой — диетологи
Рис для суши формирует структуру блюда благодаря высокому содержанию амилопектина
Раковина, доски и аксессуары оказались наиболее грязными местами на кухне — thespruce
Глина собрала остатки битума и тормозной пыли с покрытия — Jalopnik
Пионы сформировали широкую палитру декоративных оттенков — Сiceksel
64% бюджета немецких семей с низкими доходами уходит на жильё и еду — EV
Муж научил Сати Казанову рассудительности в отношении денег
Аргентина заплатит высокую цену из-за отказа от БРИКС — аналитики
Природные материалы стали основой зимнего декора входной зоны — Prima Inspirace

Последний рубеж: почему в Южной Корее пенсионный возраст грозит перешагнуть за 65 лет

В Южной Корее обсуждают повышение пенсионного возраста до 70 лет — Korea Herald
Экономика

В Южной Корее активно обсуждается возможность постепенного увеличения возраста выхода на гарантированную пенсию с 65 до 70 лет.

Летняя прогулка в парке
Фото: https://pixabay.com by Bru-nO is licensed under Free
Летняя прогулка в парке

Данная инициатива мотивирована быстрым старением населения страны и беспокойством относительно долгосрочной устойчивости пенсионной системы в условиях увеличения доли пожилых граждан.

Риски для пожилых людей с низкими доходами

Однако аналитические данные указывают на то, что перенос сроков начала пенсионных выплат может существенно усложнить финансовую ситуацию для пенсионеров с низким уровнем дохода.

Эмпирические данные и предостережения

Исследование, проведённое профессором социологии Университета Хосо Ким Сон Уком, демонстрирует, что увеличение возраста выхода на пенсию на один год способно увеличить уровень экономической незащищённости среди пожилых граждан на 16,9 %, а при увеличении на два и три года — до 52,6 % и 60,4 % соответственно. Наиболее уязвимыми окажутся домашние хозяйства, чей доход составляет менее 20 % от среднего по стране.

По мнению профессора Кима, повышение возраста получения пенсии — это не просто экономический вопрос. Это влечет за собой кардинальную перестройку системы поддержки существования пожилых людей. Он подчеркнул, что такие изменения должны сопровождаться действенными мерами, направленными на снижение экономической нестабильности и растущего неравенства среди пожилого населения, пишет Korea Herald.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
УАЗ-39094 стал тише благодаря новому моторному ковролину
Авто
УАЗ-39094 стал тише благодаря новому моторному ковролину
Песня "Дельфин и русалка" появилась благодаря памятнику
Шоу-бизнес
Песня "Дельфин и русалка" появилась благодаря памятнику
Шапка-ушанка стала главным трендом зимы 2025/26
Красота и стиль
Шапка-ушанка стала главным трендом зимы 2025/26
Популярное
Норвежские F-35 в Польше: что они увидели у границ России и почему это всех пугает

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о развертывании норвежских F-35 у границ Украины.

Норвежские F-35 совершили миссию вблизи границ РФ — MWM
УАЗ-39094 стал тише благодаря новому моторному ковролину
Модернизированный УАЗ стал тише и мягче — но главное изменение скрыто под обшивкой
Мышцы тают днём, но оживают вечером: программа на 5 минут создаёт эффект многочасовой тренировки
Украина в ловушке: неожиданный ход России в Международном суде ООН
Испытания подтверждают согласованные временные петли — Classical and Quantum Gravity Игорь Буккер Нейтронные звезды ограничили силу скалярных частиц — новое исследование Александр Рощин Стали ясны причины упорного сопротивления Украины и Европы мирному плану Трампа Любовь Степушова
Зеленский и Европа имеют план по нанесению поражения России
В европейские суды поданы иски на десятки миллиардов евро против Евросоюза
Рыбак едва не лишился дара речи: в сети у берегов Эвбеи попал один из самых опасных хищников моря
Рыбак едва не лишился дара речи: в сети у берегов Эвбеи попал один из самых опасных хищников моря
Последние материалы
Самец рыбы пижамы голодает до 10 дней ради потомства — Приморский океанариум
В Южной Корее обсуждают повышение пенсионного возраста до 70 лет — Korea Herald
Рис для суши формирует структуру блюда благодаря высокому содержанию амилопектина
Оттенки лака для женщин 45+ подбираются с учетом тона кожи — Folha Vitoria
Белоруссию назвали самым бюджетным зимним направлением — эксперт Гажиенко
Холодный воздух не вреден при правильной нагрузке — Neue Zürcher Zeitung
Раковина, доски и аксессуары оказались наиболее грязными местами на кухне — thespruce
Огни Святого Эльма считаются атмосферным разрядом
Медведи съедают более 700 кг ягод за сезон
Глина собрала остатки битума и тормозной пыли с покрытия — Jalopnik
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.