Это съедает львиную долю бюджета немецких семей: бремя низких доходов

64% бюджета немецких семей с низкими доходами уходит на жильё и еду — EV

Для немецкой семьи с низкими доходами расходы на продукты питания и жильё сегодня особенно обременительны.

Фото: commons.wikimedia.org by Daylen, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Супермаркет

Согласно информации Федерального статистического ведомства, расположенного в Висбадене (Германия), в 2023 году семьи с чистым ежемесячным доходом менее 1300 евро отдавали в среднем 64% своих потребительских расходов (что составляет около 780 евро) именно на продукты и оплату жилья.

Основные траты

"Чем меньше доход семьи в Германии, тем большую часть её бюджета занимают траты на еду и кров, то есть, основные расходы на жизнь", — отмечает статистика.

Данные получены в результате исследования доходов и потребления (EV), проводящегося раз в пять лет, в котором в 2023 году приняли участие около 54 000 частных домовладений.

Другие существенные статьи расходов

Помимо этого, значительной статьей расходов являются затраты на транспорт, например, содержание автомобиля. В потребительские расходы входят траты на продукты, одежду, жилье, транспорт, связь, развлечения, посещение ресторанов, здравоохранение и образование.

Среднестатистическое домохозяйство в 2023 году тратило на потребление около 3030 евро ежемесячно. По данным предыдущего исследования, проведённого в 2018 году, эта сумма составляла 2700 евро, пишет Rheinische Post.