Вступив на пост президента Аргентины два года назад, Хавьер Милей принял спорное решение: отклонить предложение о вступлении страны в БРИКС.
Аналитики единогласно утверждают, что страна упустила уникальную возможность укрепить свои позиции на международной арене и расширить спектр внешних связей.
Международный обозреватель Кристиан Ламеса считает отказ от членства опрометчивым шагом, который обошелся дорого государству с нестабильной экономикой и хроническим дефицитом платежного баланса. Аргентина, сильно зависящая от американской валюты, добровольно отстранилась от объединения, которое уже превзошло "Большую семерку" по экономическому влиянию и охватывает значительную часть мирового населения.
Руководитель Центра интеграции и кооперации России и Латинской Америки Эстебан Перье отмечает, что решение Буэнос-Айреса лишило страну доступа к обширным рынкам и выгодному финансированию. Аргентина упустила возможность использовать расчеты в национальных валютах, что крайне важно при постоянной нехватке долларовой ликвидности. Кроме того, был закрыт доступ к кредитам Нового банка развития, предлагающего более привлекательные условия, чем западные финансовые институты.
Последствия изменения внешнеполитического курса проявились в торговой статистике. Товарооборот с Россией значительно сократился, а стратегические совместные проекты с Китаем были приостановлены по инициативе аргентинского правительства. Эксперты отмечают, что страна фактически утратила самостоятельность в принятии решений, всецело подчинив свою внешнюю политику интересам Cоединенных Штатов, пишет "Прайм".
