Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Природные материалы стали основой зимнего декора входной зоны — Prima Inspirace
Холостой прогрев увеличивает износ двигателя и расход топлива — данные Actualno
Популяция черного каймана восстановилась после массовой охоты — эксперты
Обнаружен погребальный комплекс у святилища Кастро — археологи
Учёные зафиксировали снижение сахара после томатного сока — Timesofindia
Уксусный раствор стал лидером среди методов чистки подушек — Apartmenttherapy
Фольга и двусторонний скотч уменьшают интерес котов к новогодней ели
Бывший советник Джонсона назвал уязвимые места Калининграда
Новая дорога свяжет Россию и Грузию к 2028 году — ТАСС

Милей сломал мечту Аргентины: что скрывается за отказом от БРИКС

Аргентина заплатит высокую цену из-за отказа от БРИКС — аналитики
Экономика

Вступив на пост президента Аргентины два года назад, Хавьер Милей принял спорное решение: отклонить предложение о вступлении страны в БРИКС.

VILO Tower в Аргентине
Фото: archdaily.com by Rafael Viñoly is licensed under Free More Info
VILO Tower в Аргентине

Аналитики единогласно утверждают, что страна упустила уникальную возможность укрепить свои позиции на международной арене и расширить спектр внешних связей. 

Экономические последствия: Упущенные выгоды

Международный обозреватель Кристиан Ламеса считает отказ от членства опрометчивым шагом, который обошелся дорого государству с нестабильной экономикой и хроническим дефицитом платежного баланса. Аргентина, сильно зависящая от американской валюты, добровольно отстранилась от объединения, которое уже превзошло "Большую семерку" по экономическому влиянию и охватывает значительную часть мирового населения.

Утрата финансовых возможностей

Руководитель Центра интеграции и кооперации России и Латинской Америки Эстебан Перье отмечает, что решение Буэнос-Айреса лишило страну доступа к обширным рынкам и выгодному финансированию. Аргентина упустила возможность использовать расчеты в национальных валютах, что крайне важно при постоянной нехватке долларовой ликвидности. Кроме того, был закрыт доступ к кредитам Нового банка развития, предлагающего более привлекательные условия, чем западные финансовые институты.

Внешнеполитический разворот: Влияние на торговлю и суверенитет

Последствия изменения внешнеполитического курса проявились в торговой статистике. Товарооборот с Россией значительно сократился, а стратегические совместные проекты с Китаем были приостановлены по инициативе аргентинского правительства. Эксперты отмечают, что страна фактически утратила самостоятельность в принятии решений, всецело подчинив свою внешнюю политику интересам Cоединенных Штатов, пишет "Прайм".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Раствор уксуса и перекиси защищает теплицу от грибков
Садоводство, цветоводство
Раствор уксуса и перекиси защищает теплицу от грибков
Шапка-ушанка стала главным трендом зимы 2025/26
Красота и стиль
Шапка-ушанка стала главным трендом зимы 2025/26
Фиксация азота под арктическим льдом подтверждена — science-et-vie
Наука и техника
Фиксация азота под арктическим льдом подтверждена — science-et-vie
Популярное
Норвежские F-35 в Польше: что они увидели у границ России и почему это всех пугает

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о развертывании норвежских F-35 у границ Украины.

Норвежские F-35 совершили миссию вблизи границ РФ — MWM
Геноцид как аргумент против Украины: Россия получила преимущество в суде ООН
Украина в ловушке: неожиданный ход России в Международном суде ООН
Зеленский и Европа имеют план по нанесению поражения России
Модернизированный УАЗ стал тише и мягче — но главное изменение скрыто под обшивкой
Испытания подтверждают согласованные временные петли — Classical and Quantum Gravity Игорь Буккер Нейтронные звезды ограничили силу скалярных частиц — новое исследование Александр Рощин Стали ясны причины упорного сопротивления Украины и Европы мирному плану Трампа Любовь Степушова
Рыбак едва не лишился дара речи: в сети у берегов Эвбеи попал один из самых опасных хищников моря
В европейские суды поданы иски на десятки миллиардов евро против Евросоюза
Река По вернула призрака: исчезнувший полвека гигант всплыл там, где его уже не ждали
Река По вернула призрака: исчезнувший полвека гигант всплыл там, где его уже не ждали
Последние материалы
Обнаружен погребальный комплекс у святилища Кастро — археологи
Учёные зафиксировали снижение сахара после томатного сока — Timesofindia
Диафрагмальное дыхание объяснили способом укрепить мышцы живота после 60
Платье-пиджак как главный акцент праздничного наряда — модель Хантингтон-Уайтли
При синдроме Котара человек уверен, что его органы перестали работать — Sciencepost
Тайцзи-движения повышают устойчивость голеностопов и коленей
Уксусный раствор стал лидером среди методов чистки подушек — Apartmenttherapy
Подвеска Honda CR-V показывает высокую стойкость
Фольга и двусторонний скотч уменьшают интерес котов к новогодней ели
Варку картофеля в воде предложили заменить бульоном для усиления вкуса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.