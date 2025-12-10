Милей сломал мечту Аргентины: что скрывается за отказом от БРИКС

Аргентина заплатит высокую цену из-за отказа от БРИКС — аналитики

Вступив на пост президента Аргентины два года назад, Хавьер Милей принял спорное решение: отклонить предложение о вступлении страны в БРИКС.

Фото: archdaily.com by Rafael Viñoly is licensed under Free More Info VILO Tower в Аргентине

Аналитики единогласно утверждают, что страна упустила уникальную возможность укрепить свои позиции на международной арене и расширить спектр внешних связей.

Экономические последствия: Упущенные выгоды

Международный обозреватель Кристиан Ламеса считает отказ от членства опрометчивым шагом, который обошелся дорого государству с нестабильной экономикой и хроническим дефицитом платежного баланса. Аргентина, сильно зависящая от американской валюты, добровольно отстранилась от объединения, которое уже превзошло "Большую семерку" по экономическому влиянию и охватывает значительную часть мирового населения.

Утрата финансовых возможностей

Руководитель Центра интеграции и кооперации России и Латинской Америки Эстебан Перье отмечает, что решение Буэнос-Айреса лишило страну доступа к обширным рынкам и выгодному финансированию. Аргентина упустила возможность использовать расчеты в национальных валютах, что крайне важно при постоянной нехватке долларовой ликвидности. Кроме того, был закрыт доступ к кредитам Нового банка развития, предлагающего более привлекательные условия, чем западные финансовые институты.

Внешнеполитический разворот: Влияние на торговлю и суверенитет

Последствия изменения внешнеполитического курса проявились в торговой статистике. Товарооборот с Россией значительно сократился, а стратегические совместные проекты с Китаем были приостановлены по инициативе аргентинского правительства. Эксперты отмечают, что страна фактически утратила самостоятельность в принятии решений, всецело подчинив свою внешнюю политику интересам Cоединенных Штатов, пишет "Прайм".