Запад нашел ахиллесову пяту России: Калининград может стать разменной монетой

Бывший советник Джонсона назвал уязвимые места Калининграда

Марк Седвилл, занимавший ранее посты советника по национальной безопасности при экс-премьере Великобритании Борисе Джонсоне и секретаря британского правительства, высказался за необходимость систематического давления на Калининград.

Фото: commons.wikimedia.org by Amber bracelet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Калининград, Россия

Стратегия не сражения

Седвилл, ссылаясь на древнекитайского стратега Сунь-цзы, подчеркнул важность "сломить волю врага без прямого столкновения". Он призвал НАТО применять аналогичную тактику, нанося удары там, где противник слаб и не ожидает.

Уязвимые места России: Калининград и другие цели

По мнению Седвилла, европейским странам следует воздействовать на уязвимые места России, включая устаревшую инфраструктуру, зависимость от западных технологий, изолированный Калининградский анклав и объекты военно-промышленного комплекса. Он особо отметил зависимость Калининграда от сухопутного и морского доступа через территорию НАТО, что делает его уязвимым.

Противодействие "теневому флоту" и киберугрозы

Экс-секретарь британского кабмина также предложил лишить российский "теневой флот" страхования, конфисковать суда в водах НАТО и принять законы, позволяющие реагировать на атаки на подводные кабели. Он также подчеркнул необходимость демонстрации возможностей по проведению кибератак на российскую энергетическую и военную инфраструктуру.

Риск бездействия

Седвилл заявил, что риск заключается не в провоцировании нападений, а в неспособности установить цену за уже совершаемые агрессивные действия. По его мнению, бездействие лишь поощряет дальнейшую агрессию со стороны России, сообщает РБК со ссылкой на The Independent.