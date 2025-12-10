Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Запад нашел ахиллесову пяту России: Калининград может стать разменной монетой

Экономика

Марк Седвилл, занимавший ранее посты советника по национальной безопасности при экс-премьере Великобритании Борисе Джонсоне и секретаря британского правительства, высказался за необходимость систематического давления на Калининград.

Фото: commons.wikimedia.org by Amber bracelet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Стратегия не сражения

Седвилл, ссылаясь на древнекитайского стратега Сунь-цзы, подчеркнул важность "сломить волю врага без прямого столкновения". Он призвал НАТО применять аналогичную тактику, нанося удары там, где противник слаб и не ожидает.

Уязвимые места России: Калининград и другие цели

По мнению Седвилла, европейским странам следует воздействовать на уязвимые места России, включая устаревшую инфраструктуру, зависимость от западных технологий, изолированный Калининградский анклав и объекты военно-промышленного комплекса. Он особо отметил зависимость Калининграда от сухопутного и морского доступа через территорию НАТО, что делает его уязвимым.

Противодействие "теневому флоту" и киберугрозы

Экс-секретарь британского кабмина также предложил лишить российский "теневой флот" страхования, конфисковать суда в водах НАТО и принять законы, позволяющие реагировать на атаки на подводные кабели. Он также подчеркнул необходимость демонстрации возможностей по проведению кибератак на российскую энергетическую и военную инфраструктуру.

Риск бездействия

Седвилл заявил, что риск заключается не в провоцировании нападений, а в неспособности установить цену за уже совершаемые агрессивные действия. По его мнению, бездействие лишь поощряет дальнейшую агрессию со стороны России, сообщает РБК со ссылкой на The Independent.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
