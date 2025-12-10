Марк Седвилл, занимавший ранее посты советника по национальной безопасности при экс-премьере Великобритании Борисе Джонсоне и секретаря британского правительства, высказался за необходимость систематического давления на Калининград.
Седвилл, ссылаясь на древнекитайского стратега Сунь-цзы, подчеркнул важность "сломить волю врага без прямого столкновения". Он призвал НАТО применять аналогичную тактику, нанося удары там, где противник слаб и не ожидает.
По мнению Седвилла, европейским странам следует воздействовать на уязвимые места России, включая устаревшую инфраструктуру, зависимость от западных технологий, изолированный Калининградский анклав и объекты военно-промышленного комплекса. Он особо отметил зависимость Калининграда от сухопутного и морского доступа через территорию НАТО, что делает его уязвимым.
Экс-секретарь британского кабмина также предложил лишить российский "теневой флот" страхования, конфисковать суда в водах НАТО и принять законы, позволяющие реагировать на атаки на подводные кабели. Он также подчеркнул необходимость демонстрации возможностей по проведению кибератак на российскую энергетическую и военную инфраструктуру.
Седвилл заявил, что риск заключается не в провоцировании нападений, а в неспособности установить цену за уже совершаемые агрессивные действия. По его мнению, бездействие лишь поощряет дальнейшую агрессию со стороны России, сообщает РБК со ссылкой на The Independent.
