Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уксусный раствор стал лидером среди методов чистки подушек — Apartmenttherapy
Фольга и двусторонний скотч уменьшают интерес котов к новогодней ели
Бывший советник Джонсона назвал уязвимые места Калининграда
Новая дорога свяжет Россию и Грузию к 2028 году — ТАСС
Ситхинская еловая тля повредила внутренние ветви елей — Mein schöner Garten
Данко допустил, что история Долиной может быть пиаром
Упражнения на пресс стоя усиливают активацию мышц живота
Провисание створок мешает закрывать пластиковые окна — Regalove Systemy
Зафиксировали новый механизм метаболического воспаления — UCLouvain

Промышленные регионы — в лидерах: где прибавка к доходам будет заметнее всего

У 70% российских семей к 2026 году увеличится доход — Епифанова
Экономика

Экс-сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России, эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова сообщила, что, по её прогнозам, рост доходов ощутит более 70% российских семей в 2026 году. 

Женщина с кошельком
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с кошельком

По мнению Епифановой, благодаря позитивной экономической динамике, в 2026 году продолжится увеличение реальных доходов граждан, хотя и не такими высокими темпами, как раньше. При сохранении текущей макроэкономической ситуации, доля семей, реально ощутивших прирост доходов, может превысить 70%. Особенно значительные улучшения ожидаются в регионах с развитой промышленностью и высоким уровнем занятости.

Ключевые факторы роста благосостояния

Епифанова отмечает, что основными факторами укрепления доходов станут повышение заработной платы в бюджетной сфере, расширение объемов промышленного производства и развитие программ поддержки для малообеспеченных слоев населения. Также позитивное влияние окажет рост внутреннего потребления, стимулирующий развитие малого и среднего бизнеса, а также создание новых рабочих мест. Индексация социальных выплат и выравнивание оплаты труда в различных отраслях также станут дополнительными стимулами для увеличения доходов населения, подчеркнула эксперт.

Риски и меры предосторожности

При этом эксперт предупреждает о возможном риске избыточного потребительского оптимизма, который может привести к увеличению кредитной нагрузки и нерациональным тратам населения. Для предотвращения негативных последствий необходимы сбалансированная монетарная политика, контроль за инфляцией и повышение финансовой грамотности населения, считает Епифанова. При соблюдении этих условий позитивная тенденция роста благосостояния сможет укрепиться и остаться устойчивой в течение 2026 года, пишет Газета.Ru.

Согласно данным Банка России, финансовое положение граждан значительно улучшилось в период с 2022 по 2024 год: рост реальных доходов зафиксирован у 65% российских семей, особенно среди наименее обеспеченных слоев населения. Однако аналитики предупреждают, что на фоне позитивных настроений население может совершать больше финансовых ошибок из-за чрезмерного оптимизма.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Фиксация азота под арктическим льдом подтверждена — science-et-vie
Наука и техника
Фиксация азота под арктическим льдом подтверждена — science-et-vie
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
Наука и техника
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
Песня "Дельфин и русалка" появилась благодаря памятнику
Шоу-бизнес
Песня "Дельфин и русалка" появилась благодаря памятнику
Популярное
Норвежские F-35 в Польше: что они увидели у границ России и почему это всех пугает

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о развертывании норвежских F-35 у границ Украины.

Норвежские F-35 совершили миссию вблизи границ РФ — MWM
Геноцид как аргумент против Украины: Россия получила преимущество в суде ООН
Украина в ловушке: неожиданный ход России в Международном суде ООН
Зеленский и Европа имеют план по нанесению поражения России
Модернизированный УАЗ стал тише и мягче — но главное изменение скрыто под обшивкой
Испытания подтверждают согласованные временные петли — Classical and Quantum Gravity Игорь Буккер Нейтронные звезды ограничили силу скалярных частиц — новое исследование Александр Рощин Стали ясны причины упорного сопротивления Украины и Европы мирному плану Трампа Любовь Степушова
Рыбак едва не лишился дара речи: в сети у берегов Эвбеи попал один из самых опасных хищников моря
Река По вернула призрака: исчезнувший полвека гигант всплыл там, где его уже не ждали
В европейские суды поданы иски на десятки миллиардов евро против Евросоюза
В европейские суды поданы иски на десятки миллиардов евро против Евросоюза
Последние материалы
Фольга и двусторонний скотч уменьшают интерес котов к новогодней ели
Варку картофеля в воде предложили заменить бульоном для усиления вкуса
Бывший советник Джонсона назвал уязвимые места Калининграда
В 2026 важно избегать импульсивных решений
Новая дорога свяжет Россию и Грузию к 2028 году — ТАСС
Ситхинская еловая тля повредила внутренние ветви елей — Mein schöner Garten
Большинство падений у пожилых происходят дома — Associated Press
Данко допустил, что история Долиной может быть пиаром
BAW MPV — самый дешевый минивэн в РФ: 2,7 млн
Тельцы входят в тройку сильнейших знаков зодиака
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.