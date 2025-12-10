Промышленные регионы — в лидерах: где прибавка к доходам будет заметнее всего

У 70% российских семей к 2026 году увеличится доход — Епифанова

Экс-сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России, эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова сообщила, что, по её прогнозам, рост доходов ощутит более 70% российских семей в 2026 году.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина с кошельком

По мнению Епифановой, благодаря позитивной экономической динамике, в 2026 году продолжится увеличение реальных доходов граждан, хотя и не такими высокими темпами, как раньше. При сохранении текущей макроэкономической ситуации, доля семей, реально ощутивших прирост доходов, может превысить 70%. Особенно значительные улучшения ожидаются в регионах с развитой промышленностью и высоким уровнем занятости.

Ключевые факторы роста благосостояния

Епифанова отмечает, что основными факторами укрепления доходов станут повышение заработной платы в бюджетной сфере, расширение объемов промышленного производства и развитие программ поддержки для малообеспеченных слоев населения. Также позитивное влияние окажет рост внутреннего потребления, стимулирующий развитие малого и среднего бизнеса, а также создание новых рабочих мест. Индексация социальных выплат и выравнивание оплаты труда в различных отраслях также станут дополнительными стимулами для увеличения доходов населения, подчеркнула эксперт.

Риски и меры предосторожности

При этом эксперт предупреждает о возможном риске избыточного потребительского оптимизма, который может привести к увеличению кредитной нагрузки и нерациональным тратам населения. Для предотвращения негативных последствий необходимы сбалансированная монетарная политика, контроль за инфляцией и повышение финансовой грамотности населения, считает Епифанова. При соблюдении этих условий позитивная тенденция роста благосостояния сможет укрепиться и остаться устойчивой в течение 2026 года, пишет Газета.Ru.

Согласно данным Банка России, финансовое положение граждан значительно улучшилось в период с 2022 по 2024 год: рост реальных доходов зафиксирован у 65% российских семей, особенно среди наименее обеспеченных слоев населения. Однако аналитики предупреждают, что на фоне позитивных настроений население может совершать больше финансовых ошибок из-за чрезмерного оптимизма.