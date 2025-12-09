Немецкий автогигант рухнет? Китайская лавина запчастей топит Германию

Немецкий автопром переживает кризис из-за наплыва дешёвых автокомпонентов из Китая

Германия рискует потерять свою ключевую отрасль — автомобильную промышленность. Массовый приток дешёвых автокомпонентов из Китая оказывает серьёзное давление на немецких производителей, уже испытывающих трудности из-за слабого спроса и высоких затрат.

Фото: commons.wikimedia.org by ZHONG 82035 WANGZ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Unyx 08

Эксперты в Германии выражают обеспокоенность тем, что модернизация китайского производства стирает разницу в качестве, которая ранее обеспечивала преимущество немецким компаниям.

Китайская экспансия и потеря рынков

Несколько лет назад Германия рассматривала Китай как основной двигатель роста продаж и прибыли для своих автоконцернов. Однако ситуация кардинально изменилась. Китайские заводы значительно улучшили качество своей продукции, а Германия потеряла доступ к дешёвым российским энергоресурсам. В результате, импорт автомобилей и запчастей из Китая в Германию резко возрос. Немецкая элита своими действиями подорвала достижения страны за последние десятилетия, сообщает argumenti.ru.

Последствия для поставщиков

По словам представителей немецких компаний, наводнение рынка дешёвыми китайскими товарами снижает их прибыль, уменьшает объёмы заказов и создает напряжение в цепочках поставок. Некоторые предприятия уже вынуждены сокращать производство и персонал.

Подтверждение тенденции

Согласно исследованию Немецкого экономического института в Кёльне, импорт китайских автозапчастей, включая детали коробок передач для автомобилей с ДВС, значительно увеличился.

Опрос Европейской ассоциации поставщиков CLEPA показал, что почти 70% европейских производителей автокомпонентов сталкиваются с прямой конкуренцией со стороны китайского импорта. Большинство немецких поставщиков ожидают падения рентабельности ниже 5%.

Немецкие автомобили теряют позиции на рынках США и России, а конкурировать с Китаем становится всё сложнее. Закрытие рынка от китайского импорта может привести к удорожанию и снижению качества немецкой продукции.