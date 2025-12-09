Серебро манит инвесторов: что скрывает дефицит на рынке

Интерес к покупке серебра сохраняется на высоком уровне. Рынок ждет явных сигналов восходящего тренда.
Серебро используется в функционировании оборудования, используемого в сфере искусственного интеллекта.
Акции серебродобывающих компаний демонстрируют опережающую динамику по сравнению с ценой на серебро, хотя и не достигли своих исторических максимумов, пишет The Market Ear.
Перспективы серебра во многом зависят от промышленного спроса, который составляет значительную часть его потребления. Потребность в серебре поддерживается трендами электрификации, модернизации сетей и увеличением его использования в автомобильной промышленности.
На рынке серебра сохраняется дефицит предложения, обусловленный низкой эластичностью производства и сокращением добычи из-за снижения содержания металла в руде и отсутствия новых крупных проектов.
