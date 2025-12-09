Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бортпроводница рассказала, в какие дни можно поймать дешёвые билеты — Sky News
Оценку работы УК по отзывам жильцов описал эксперт по ЖКХ Сергеев
Цена на особняк Светланы Лободы повысилась на 200 миллионов
Резкое снижение калорийности замедляет обмен веществ и снижает энергию
Картон помогает снизить уплотнение почвы и рост сорняков зимой — Maison & Travaux
Технологический слой снижает сцепление новых шин по данным Вираж
Яндекс разработал метрику для точной диагностики ошибок — Еникеева
Пик заболеваемости H3N2 прогнозируют на январь–февраль 2026 года — Роспотребнадзор
Храм в Орусъярви сохраняет строгий силуэт над карельской деревней

Серебро манит инвесторов: что скрывает дефицит на рынке

Дефицит предложения и спрос подогревают интерес инвесторов к серебру — The Market Ear
Экономика

Интерес к покупке серебра сохраняется на высоком уровне. Рынок ждет явных сигналов восходящего тренда. 

Слитки серебра
Фото: Openverse by sprottmoney, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Слитки серебра

Серебро и искусственный интеллект

Серебро используется в функционировании оборудования, используемого в сфере искусственного интеллекта.

Акции серебродобывающих компаний демонстрируют опережающую динамику по сравнению с ценой на серебро, хотя и не достигли своих исторических максимумов, пишет The Market Ear.

Фундаментальные факторы спроса

Перспективы серебра во многом зависят от промышленного спроса, который составляет значительную часть его потребления. Потребность в серебре поддерживается трендами электрификации, модернизации сетей и увеличением его использования в автомобильной промышленности.

Дефицит предложения

На рынке серебра сохраняется дефицит предложения, обусловленный низкой эластичностью производства и сокращением добычи из-за снижения содержания металла в руде и отсутствия новых крупных проектов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Российские бизнесмены подали иски против ЕС на десятки миллиардов евро
Деньги
Российские бизнесмены подали иски против ЕС на десятки миллиардов евро
Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
Красота и стиль
Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
Декор из старых батареек способствует развитию экопривычек
Недвижимость
Декор из старых батареек способствует развитию экопривычек
Популярное
Норвежские F-35 в Польше: что они увидели у границ России и почему это всех пугает

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о развертывании норвежских F-35 у границ Украины.

Норвежские F-35 совершили миссию вблизи границ РФ — MWM
Геноцид как аргумент против Украины: Россия получила преимущество в суде ООН
Украина в ловушке: неожиданный ход России в Международном суде ООН
Зеленский и Европа имеют план по нанесению поражения России
Рыбак едва не лишился дара речи: в сети у берегов Эвбеи попал один из самых опасных хищников моря
Испытания подтверждают согласованные временные петли — Classical and Quantum Gravity Игорь Буккер Нейтронные звезды ограничили силу скалярных частиц — новое исследование Александр Рощин Стали ясны причины упорного сопротивления Украины и Европы мирному плану Трампа Любовь Степушова
Река По вернула призрака: исчезнувший полвека гигант всплыл там, где его уже не ждали
Модернизированный УАЗ стал тише и мягче — но главное изменение скрыто под обшивкой
У берега Триеста всплыл морской гигант: люди думали, что акула, но правда оказалась не так проста
У берега Триеста всплыл морской гигант: люди думали, что акула, но правда оказалась не так проста
Последние материалы
Яндекс разработал метрику для точной диагностики ошибок — Еникеева
Пик заболеваемости H3N2 прогнозируют на январь–февраль 2026 года — Роспотребнадзор
Дефицит предложения и спрос подогревают интерес инвесторов к серебру — The Market Ear
Чувствительной коже головы нужен отдых между химическими процедурами — Catracalivre
Суд отказывает в выделении доли при риске вреда общему имуществу
Храм в Орусъярви сохраняет строгий силуэт над карельской деревней
Нижний полив пуансеттии снижает риск гнили и потери листьев — Ciclamino
Спреи против жёсткой воды работают быстро, но имеют резкий запах — Apartment Therapy
Жим гантелей лёжа формирует центральную часть груди
Испытания подтверждают согласованные временные петли — Classical and Quantum Gravity
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.