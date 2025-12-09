Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Греческий капкан: как одна сделка с американским поставщиком СПГ обнажила зависимость Украины

Греческая Atlantic See LNG Trade ищет новых поставщиков СПГ на Украину
Экономика

Греческая компания Atlantic See LNG Trade, заключив соглашение о поставках американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину, испытывает потребность в расширении базы поставщиков, пишет EADaily.

Горящая конфорка газовой плиты
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Горящая конфорка газовой плиты

Дефицит поставщиков СПГ

На данный момент у компании есть контракт только с одним американским поставщиком СПГ, что недостаточно для обеспечения необходимых объемов для перепродажи украинскому "Нафтогазу".

В ноябре Atlantic See LNG Trade подписала меморандум о взаимопонимании с "Нафтогазом Украины" относительно поставок американского СПГ, а также соглашение с Venture Global о непосредственных поставках этого топлива. Тем не менее, для удовлетворения спроса требуются дополнительные источники.

Александрос Экзарху, глава акционера Aktor, подчеркнул, что для обеспечения достаточных объемов в период с 2026 по 2030 год компании необходимо иметь как минимум двух, а возможно, и трех поставщиков, учитывая ограниченные возможности Venture Global. Другим акционером Atlantic See LNG Trade является государственная компания DEPA.

Основным источником газа всё же остаётся российский 

Объёмы поставок газа по южному маршруту через Румынию в Украину значительно увеличились в начале декабря, при этом значительная часть мощностей была зарезервирована через "Вертикальный коридор" из Греции.

Однако, несмотря на это, информация от операторов ЕС указывает на то, что основным источником газа, поставляемого на Украину, остается российский газ, который европейские трейдеры, в основном греческие компании, перепродают.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
