Rheinmetall расширяет бизнес: ставка на космические технологии помимо оборонки

Rheinmetall создаст разведсистему под 45-ю бронетанковую за 1,7 млрд евро
Экономика

Оборонный концерн Rheinmetall планирует заключить контракт для разработки спутниковой разведывательной системы.

Rheinmetall Zentrale Düsseldorf
Фото: commons.wikimedia.org by Dacse, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Rheinmetall Zentrale Düsseldorf

Стоимость контракта

Согласно информации министерства финансов бундестага, первоначальная стоимость контракта составляет примерно 1,76 миллиарда евро. Rheinmetall также расширит усилия в сфере космических технологий помимо традиционного оборонного сегмента.

Детали системы SPOCK

Разрабатываемая система SPOCK призвана обеспечить новую 45-ю бронетанковую бригаду бундесвера в Литве актуальной разведывательной информацией. Система предоставляет радиолокационные изображения, которые не зависят от погодных условий и времени суток, а их анализ осуществляется с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Проект нацелен на раннее обнаружение военных действий со стороны противника, сообщает Rheinische Post. 

