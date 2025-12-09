Rheinmetall расширяет бизнес: ставка на космические технологии помимо оборонки

Оборонный концерн Rheinmetall планирует заключить контракт для разработки спутниковой разведывательной системы.
Согласно информации министерства финансов бундестага, первоначальная стоимость контракта составляет примерно 1,76 миллиарда евро. Rheinmetall также расширит усилия в сфере космических технологий помимо традиционного оборонного сегмента.
Разрабатываемая система SPOCK призвана обеспечить новую 45-ю бронетанковую бригаду бундесвера в Литве актуальной разведывательной информацией. Система предоставляет радиолокационные изображения, которые не зависят от погодных условий и времени суток, а их анализ осуществляется с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Проект нацелен на раннее обнаружение военных действий со стороны противника, сообщает Rheinische Post.
Мягкое пикси — стильная и универсальная стрижка для зимы 2025 года, которая подходит почти всем. Узнайте, как выбрать форму и ухаживать за этой прической.