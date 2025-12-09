Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Предновогодний кошмар: фальшивые сайты и подарки от мошенников — как не попасть в ловушку

Юрист Прошкин предупредил о росте мошенничества в преддверии Нового года
Экономика

Юрист Павел Прошкин, член экспертного совета Общероссийской общественной организации "Офицеры России", предупреждает: в преддверии новогодних праздников люди становятся особенно уязвимы для мошеннических уловок, связанных с фейковыми онлайн-магазинами и обманными звонками о "доставке подарков".

Банковская карта
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Банковская карта

В интервью MoneyTimes эксперт рассказал о самых распространённых схемах.

Фальшивые сайты

Прошкин подчеркивает, что декабрь характеризуется всплеском активности мошенников, создающих поддельные веб-сайты, имитирующие популярные торговые площадки.

"Самые популярные и распространённые из них, это так называемые "фальшивые сайты". Создаются похожие на популярные торговые сайты, где "именно сегодня" скидки на подарочные товары чуть ли не сто процентов, многих это заманивает. В итоге при оформлении заказа указываются персональные данные, оплата происходит с карты, при оплате клиент вносит данные карты, с которой в дальнейшем спишутся денежные средства", — объясняет Прошкин.

Схема с "оплаченной доставкой": доверчивость дорого обойдётся

Еще одна распространённая схема — "оплаченная доставка". Жертве звонят и сообщают о посылке от "родственников", предлагая подтвердить получение с помощью кода из SMS.

Под предлогом уточнения времени доставки курьером просят назвать код, якобы для подтверждения, хотя доставка уже оплачена отправителем. После передачи кода мошенники получают доступ к банковской карте и снимают с нее средства. Люди, надеясь на подарки от близких, легко попадаются на эту удочку, отмечает юрист.

Эксперт призывает проявлять повышенную осторожность в предпраздничный период, критически оценивать "выгодные" предложения и не поддаваться на слишком заманчивые акции и скидки.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
