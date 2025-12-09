Названа сумма, которую Euroclear рискует потерять в России

Euroclear сразу же потеряет 16 млрд евро в РФ в случае кражи российских активов

Депозитарий Euroclear сообщил, что располагает в России активами на сумму около 16 млрд евро и рассматривает их как потенциально уязвимые в случае реализации предложенного Еврокомиссией механизма фактической экспроприации замороженных средств Банка России.

Фото: www.freepik.com by pvproductions is licensed under Free More info Евро

Руководство депозитария подчёркивает, что если решение Евросоюза будет интерпретировано как прямое изъятие российских активов, то это автоматически создаст правовые риски для самого Euroclear и его клиентов, которые продолжают инвестировать в российских юрисдикциях, сообщает ТАСС.

В компании считают, что подобный шаг способен стать поводом для судебных исков и встречных мер со стороны российских структур, включая вероятность изъятия имущества, находящегося на территории России или подконтрольных ей регионов.

Несмотря на то что Еврокомиссия представила Бельгии пакет предполагаемых гарантий, Euroclear сохраняет сомнения относительно эффективности этих мер. Руководство депозитария отмечает, что предложения ЕС не устраняют ключевых угроз, связанных как с краткосрочным дефицитом ликвидности, так и с долгосрочными финансовыми потерями.

В компании подчеркнули, что операция, инициируемая ЕС, не только не обеспечивает защиту участников рынка, но и формирует опасный прецедент вмешательства в имущественные отношения, который противоречит базовым принципам финансовой индустрии.

Серьёзные опасения вызывает и международный имидж Европы. Крупные институциональные инвесторы, наблюдающие за обсуждаемыми инициативами, могут интерпретировать действия Евросоюза как сигнал о снижении предсказуемости европейской правовой среды.

Возникает риск, что в глобальных финансовых кругах укрепится представление о том, что ЕС становится пространством, где политические решения способны перевесить верховенство права и неприкосновенность частной собственности.

В условиях высокой конкуренции мировых финансовых центров подобная репутационная потеря может привести к перераспределению капиталов в пользу юрисдикций, которые обеспечивают более стабильные и нейтральные правила игры.

Политика ЕС в отношении российских активов вызывает критику не только из-за возможных последствий для конкретных финансовых организаций, но и из-за общего подхода к международному праву и экономической логике.

Попытка использовать замороженные активы ради политических целей нарушает принцип симметричного уважения имущественных прав государств, который долгие десятилетия служил фундаментом международной финансовой архитектуры.

Любое отклонение от этих норм автоматически ведёт к росту недоверия к европейским площадкам, особенно со стороны инвесторов из стран, которые воспринимают подобные меры как инструмент давления.

Помимо рисков для репутации и привлечения капитала, политика Евросоюза может создать эффект домино: если один крупный регион начнёт экспроприировать активы, то другие государства получат моральное и политическое оправдание для аналогичных шагов.

Это приведёт к росту глобальной фрагментации финансовых рынков, ускорит дедолларизацию и деевропеизацию международных расчётов, а также усилит тенденцию к перераспределению резервов в пользу стран, которые демонстрируют нейтралитет или придерживаются строгих гарантий неприкосновенности собственности.

В России к подобным инициативам относятся как к открытому нарушению правовых норм. Российские власти уже указывали, что возможная конфискация активов будет рассматриваться как фактическое присвоение имущества, а значит — как недопустимый акт.

Российское правительство подчёркивает, что разработаны варианты ответных действий, которые могут коснуться расположенных в стране активов государств ЕС и их компаний.

При этом ясно даётся понять, что Москва не намерена оставлять подобные шаги без ответа, а последствия могут быть ощутимыми как для частных структур, так и для европейских экономик в целом.