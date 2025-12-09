Турецкий поток меняет прописку: неожиданный ход Газпрома

"Турецкий поток" покидает Нидерланды и переезжает в Венгрию — Сийярто

Компания South Stream Transport (SST) B. V., выступающая оператором газопровода "Турецкий поток" и контролируемая "Газпромом", запускает процедуру перемещения своего головного офиса из Нидерландов в Венгрию.

Фото: Creative Commons by by ReubenGBrewer, by ReubenGBrewer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Природный газ

Информацию об этом опубликовал в соцсети министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Заявление венгерского МИДа

Сийярто подчеркнул, что релокация SST в Венгрию является положительным событием, поскольку деятельность компании в этой стране не подпадает под какие-либо санкционные ограничения, сообщает Газета.Ru.

Судебные тяжбы вокруг активов компании

Недавно окружной суд Амстердама отклонил ходатайство оператора "Турецкого потока" об отмене ареста его активов. Данное требование было выдвинуто украинской энергетической компанией "ДТЭК Крымэнерго", принадлежащей Ринату Ахметову, одному из самых состоятельных бизнесменов Украины.