Ценовой шторм: когда ЦБ достаёт тяжёлую артиллерию

ЦБ устанавливает ключевую ставку как фундамент, а надбавки — для точной регуляции

Ключевая ставка Центрального Банка является важнейшим инструментом денежно-кредитной политики. Её основная задача — обеспечение стабильности цен, то есть поддержание низкого уровня инфляции.

Об этом напомнил cтарший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов в интервью ИА RuNews24.ru.

Инструменты денежно-кредитной политики

Как отмечает эксперт, данная информация находится в открытом доступе на официальном сайте регулятора, где также указан целевой уровень инфляции — 4%.

Ключевая ставка — не единственный инструмент, которым располагает ЦБ. В числе прочих можно выделить макропруденциальные надбавки, влияющие на стоимость финансовых ресурсов и активные операции банков, в том числе, требования к резервам.

Тем не менее, именно ключевая ставка является основой трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики, а надбавки лишь позволяют более точно регулировать спрос и предложение на денежном рынке. С 2014 года Центробанк отказался от прямого влияния на курс рубля, перейдя к механизму плавающего обменного курса.

Валютные интервенции как инструмент поддержания стабильности

Несмотря на это, в арсенале Банка России сохранились инструменты валютных интервенций, посредством которых он может оказывать влияние на рынок путем покупки или продажи валюты. Однако этот механизм применяется лишь при прямой угрозе стабильности национальной валюты, в кризисных ситуациях, как инструмент, предусмотренный статьей 75 пункт 2.

Использование данного "кризисного" инструментария необходимо для обеспечения стабильной работы всех участников экономики, а не только отдельных компаний или крупных игроков.