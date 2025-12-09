Красная икра, чёрная схема: аферисты развели покупателя дважды подряд

Житель Югры лишился 40 тысяч, поверив онлайн-объявлению о продаже красной икры

Житель Нижневартовска стал жертвой мошеннической схемы, связанной с продажей икры. Мужчина дважды понес финансовые убытки: сначала при попытке приобрести деликатес, а затем, когда пытался вернуть деньги за так и неполученный продукт.

Фото: www.freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under Free More info красная икра

Покупка, которая обернулась потерей

Пострадавший наткнулся в сети на рекламное объявление о продаже красной икры по заманчивой стоимости. По данным пресс-службы УМВД по региону, он перевел 9 тысяч рублей, но обещанная доставка товара так и не была осуществлена, сообщает Fishnews.

Продолжение обмана

Под предлогом возврата уплаченной суммы, злоумышленник убедил покупателя раскрыть данные его банковской карты, а также коды подтверждения, полученные в СМС-сообщениях. В результате, с его счета было списано более 30 тысяч рублей. Общий материальный ущерб составил около 40 тысяч рублей.

В связи с приближающимися новогодними праздниками правоохранительные органы призывают граждан проявлять особую осмотрительность при совершении онлайн-покупок.