Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Риск рефлюкса при лежании после еды объяснила гастроэнтеролог Анастасия Гостроус
Нервные клетки способны частично восстанавливаться — невролог Суворинова
Дон снова доказывает: волонтёрство здесь — больше чем движение, это стиль жизни
Лера Кудрявцева призналась, что ест пельмени по ночам
Учёные МТИ нашли аномалию калия, отсутствующую в метеоритах — sciencepost
Стирка свитера в холодной воде помогает сохранить форму — Malatec
Мед, травы и молоко с маслом помогают при простуде — терапевт Чернышова
Конвенция усилила защиту глубоководных акул от вымирания — Scientific American
Калий снижает давление у спортсменов по данным исследований — IronMan

Красная икра, чёрная схема: аферисты развели покупателя дважды подряд

Житель Югры лишился 40 тысяч, поверив онлайн-объявлению о продаже красной икры
Экономика

Житель Нижневартовска стал жертвой мошеннической схемы, связанной с продажей икры. Мужчина дважды понес финансовые убытки: сначала при попытке приобрести деликатес, а затем, когда пытался вернуть деньги за так и неполученный продукт.

красная икра
Фото: www.freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under Free More info
красная икра

Покупка, которая обернулась потерей

Пострадавший наткнулся в сети на рекламное объявление о продаже красной икры по заманчивой стоимости. По данным пресс-службы УМВД по региону, он перевел 9 тысяч рублей, но обещанная доставка товара так и не была осуществлена, сообщает Fishnews.

Продолжение обмана

Под предлогом возврата уплаченной суммы, злоумышленник убедил покупателя раскрыть данные его банковской карты, а также коды подтверждения, полученные в СМС-сообщениях. В результате, с его счета было списано более 30 тысяч рублей. Общий материальный ущерб составил около 40 тысяч рублей.

В связи с приближающимися новогодними праздниками правоохранительные органы призывают граждан проявлять особую осмотрительность при совершении онлайн-покупок.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Раствор уксуса и перекиси защищает теплицу от грибков
Садоводство, цветоводство
Раствор уксуса и перекиси защищает теплицу от грибков
Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина
Красота и стиль
Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина
Популярное
Ополосните волосы этой травой — и они начнут расти быстрее: какой рецепт пришёл из древности

Розмарин используют в уходе за волосами из-за его влияния на кожу головы и микроциркуляцию. Как сделать масло и настой и применять дома.

Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
В Европе началась волна массовых закрытий автозаводов
Европейская автоотрасль трещит по швам: начался процесс, которого так боялись производители
Стрижка, которая идеально сидит на всех: как подобрать свой идеальный стиль без лишних усилий
Малахитовый гроб шелестнул тайной: находка СССР переворачивает представления о древних цивилизациях
Геноцид как аргумент против Украины: Россия получила преимущество в суде ООН Любовь Степушова Кристина Агилера использовала костюмы в личной жизни Игорь Буккер УАЗ-39094 стал тише благодаря новому моторному ковролину Сергей Милешкин
Россия против Европы: тактика одной боеголовки, которая ломает НАТО
Год без фитофторы начинается в декабре: советский раствор добирается туда, куда химия не дотянется
В Германии зафиксирован рекорд банкротств за десять лет
В Германии зафиксирован рекорд банкротств за десять лет
Последние материалы
Совместный сон с животными может провоцировать бессонницу — эксперт Филева
Риск рефлюкса при лежании после еды объяснила гастроэнтеролог Анастасия Гостроус
Нервные клетки способны частично восстанавливаться — невролог Суворинова
Дон снова доказывает: волонтёрство здесь — больше чем движение, это стиль жизни
Лера Кудрявцева призналась, что ест пельмени по ночам
Учёные МТИ нашли аномалию калия, отсутствующую в метеоритах — sciencepost
Житель Югры лишился 40 тысяч, поверив онлайн-объявлению о продаже красной икры
Скраб и бальзам уменьшают стянутость от матовой помады — Мarie Claire
Стирка свитера в холодной воде помогает сохранить форму — Malatec
Мед, травы и молоко с маслом помогают при простуде — терапевт Чернышова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.