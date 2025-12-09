Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Судебные баталии за душевные муки: когда стоит подавать в суд на компенсацию морального вреда

Юрист разъяснил условия получения компенсации морального вреда в России
Экономика

Юрист Александр Бенхин разъяснил, что для получения компенсации морального вреда необходимо предоставить доказательства перенесённых страданий, противоправных действий ответчика и наличия прямой связи между этими действиями и причинённым вредом.

Молоток судьи
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молоток судьи

В интервью MoneyTimes эксперт уточнил, в каких ситуациях можно требовать данную компенсацию.

Регулирование и необходимые доказательства

Бенхин отметил, что компенсация морального вреда в России регламентируется Гражданским кодексом. Ключевым условием является доказательство как самих страданий (физических или моральных), так и неправомерности действий, повлекших эти страдания, а также причинно-следственной связи между ними.

Суммы компенсаций в российской практике

Юрист указал на то, что в российской судебной практике суммы компенсаций за моральный вред чаще всего незначительны, особенно это касается дел о клевете и оскорблениях. Даже при больших требованиях истцов, финальные выплаты редко превышают символические суммы.

Сравнение с международной практикой

В отличие от России, в других странах, например, в Канаде, компенсации морального вреда могут достигать значительных сумм. Бенхин привёл пример, когда незначительный ущерб в ДТП может привести к крупной выплате из-за психологических последствий и влияния на жизнь пострадавшего.

Моральный вред как юридический институт в России

Эксперт заключил, что в настоящее время компенсация морального вреда в России не является действенным инструментом в юридической практике, в отличие от некоторых других стран.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
