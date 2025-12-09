Совкомбанк и Халва запускают акцию Новогодний бум: получите кэшбэк до 5000 рублей, рассрочку до 36 месяцев и ценные призы в суперфинале

Совкомбанк и Халва приглашают в новогоднюю игру

Новый год — время творить чудеса и делать выгодные покупки! Совкомбанк приглашает вас присоединиться к акции "Новогодний бум" и получить кэшбэк до 5000 рублей, рассрочку до 36 месяцев, скидки от партнеров, а также шанс выиграть в Суперфинале MacBook Air 13, iPhone 17, Sony PlayStation 5 и многое другое!

Фото: Пресс-служба Совкомбанка is licensed under Public domain Акция Совкомбанка и Халвы Новогодний бум

Чтобы принять участие, активируйте акцию в приложении "Халвы" или на странице до 11 января и совершайте покупки у партнеров акции, например, в KARI и Kari KIDS, РИВ ГОШ, Связь. ON, SOKOLOV, 169. ру и Lamoda. Акция доступна в более чем 260 000 магазинов-партнёров по всей России.

Регистрируйте чеки за покупки по карте "Халва" на сумму от 5000 рублей, чтобы участвовать в новогодней игре и зарабатывать билеты на Суперфинал, в котором будут разыграны MacBook Air 13, iPhone 17, Samsung Galaxy Z Flip7, Sony PlayStation 5, фен от Dyson, подарочные сертификаты на ювелирные изделия, модные покупки, бьюти-продукты и ещё множество других подарков от партнеров акции. Распределяйте билеты на один приз или несколько — решайте сами!

Все подробности и условия доступны после входа в игру на ее странице.

Не упустите шанс сделать новогодние праздники ещё ярче и выгоднее вместе с "Халвой"!

Итоги акции будут подведены 17 февраля 2026 года, а вручение призов пройдет с 2 по 31 марта 2026 года.

Все участники акции при первом подключении получают 30 дней бесплатной подписки "Халва.Десятка" с рассрочкой 10 месяцев на все покупки у партнеров. После пробного периода подписка автоматически продлевается за 399 рублей в месяц (299 рублей для держателей "Социальной Халвы"). Отключить подписку можно в любое время в мобильном приложении или по телефону 8-800-100-777-2.

Подробные условия доступны на странице акции.