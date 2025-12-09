Возврат НДФЛ за жилье на грани пересмотра: изменится ли размер имущественного вычета

Увеличение вычета при покупке жилья маловероятно — консультант Сивков

Предложение повысить имущественный налоговый вычет в 2,5 раза вряд ли будет реализовано в ближайшее время. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил налоговый консультант, кандидат экономических наук Евгений Сивков.

Ранее ТАСС со ссылкой на лидера фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова сообщило, что в Государственной Думе предложили увеличить действующий с 2013 года налоговый вычет при покупке квартиры. Инициатива предусматривает повышение его размера в 2,5 раза.

Сивков пояснил, что речь идет не о новой мере поддержки, а о попытке пересмотреть механизм, действующий уже более десяти лет. По его словам, нынешний размер вычета не отражает реальной стоимости жилья и выглядит незначительным на фоне роста цен на недвижимость.

"Имущественный налоговый вычет действует с 2013 года и предполагает возврат части НДФЛ при покупке квартиры. Максимальная сумма возврата составляет около 650 тысяч рублей, включая проценты по ипотеке. При нынешней стоимости жилья в 10–20 миллионов рублей это крайне незначительная поддержка", — отметил Сивков.

Он добавил, что инициатива выглядит обоснованной, однако перспектив ее реализации практически нет. По его словам, подобные предложения появляются регулярно, но в большинстве случаев остаются на уровне обсуждений. За последние годы налоговая политика государства, подчеркнул он, ориентирована скорее на усиление контроля и рост отчетности, чем на реальное снижение нагрузки для граждан.

"Идея увеличить имущественный вычет в два с половиной раза логична, но вряд ли найдет практическое применение. За последние годы не появлялось мер, которые действительно улучшали бы положение налогоплательщиков. Все это больше напоминает попытку создать положительный информационный фон, чем шаг к реальной поддержке населения", — заключил Сивков.