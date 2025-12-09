Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Госдуме прокомментировали инициативу профсоюзов о пересмотре расчета МРОТ

Экономика

Пересмотр методики расчета МРОТ возможен, но только после стабилизации экономической ситуации в стране. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на постановление исполкома Всеобщей конфедерации профсоюзов сообщила, что профсоюзы предложили пересмотреть методологию расчета минимальной зарплаты (МРОТ). Инициатива предусматривает замену прожиточного минимума новым показателем — минимальным потребительским бюджетом.

Бессараб отметила, что идея изменения подхода к определению минимальной зарплаты не является новой. По ее словам, Россия уже использовала схожие методики при расчете потребительской корзины, где учитывались износ одежды, обуви и другие базовые расходы граждан.

"Ранее расчеты уже велись по потребительской корзине, где учитывались износ одежды, обуви и другие показатели. В целом это была схожая методика, однако сейчас к ней возникает все больше вопросов. Новая система должна отражать реальные доходы граждан и быть привязана к уровню заработных плат", — пояснила депутат.

Она добавила, что обновленный подход предполагает расчет минимального размера оплаты труда исходя из медианной заработной платы, а прожиточного минимума — из медианного уровня доходов населения. При этом учитываются средние значения без крайних показателей самых высоких и самых низких доходов.

"Минимальный размер оплаты труда должен определяться исходя из медианного уровня заработных плат, а прожиточный минимум — на основе медианных доходов населения, исключая 10% самых низких и 10% самых высоких значений. Однако в нынешних условиях экономического давления и санкций применение этой методики пока невозможно", — подчеркнула парламентарий.

По словам Бессараб, окончательное решение должно быть результатом широкого общественного обсуждения с участием профсоюзов, работодателей и государства. Депутат выразила уверенность, что после стабилизации экономики стороны смогут выработать оптимальный и справедливый механизм расчета МРОТ.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
