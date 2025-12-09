Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Рост перешел на внутренние рельсы: что на самом деле разгоняет государственный долг России

Госдолг растет из-за активного внутреннего кредитования — экономист Колташов
Экономика

Рост государственного долга связан с активным внутренним кредитованием и изменением структуры заимствований внутри страны. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Российский рубль
Фото: Desingned by Freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российский рубль

Ранее РИА Новости со ссылкой на оперативный доклад Счетной палаты сообщило, что государственный долг России за первые девять месяцев 2025 года увеличился на 2,9 трлн рублей, или на 10,1%. 

По словам Колташова, рост госдолга связан с расширением внутреннего кредитования. Экономист пояснил, что в его структуру входит не только долг правительства, но и совокупные обязательства всей экономики, включая корпоративные. В последние годы все большую часть задолженности формируют именно внутренние заимствования.

"Рост государственного долга обусловлен активным кредитованием в национальной экономике. В его состав входят не только обязательства государства, но и долги бизнеса и других участников рынка. Увеличение доли внутренних заимствований свидетельствует о структурных изменениях: если до 2014 года преобладал внешний долг, то теперь рост обеспечивается внутренними кредитами", — отметил экономист.

Он подчеркнул, что усиление внутренней составляющей долга говорит о том, что банковская система перестала быть зависимой от западных финансовых структур и работает как самостоятельный национальный кредитный механизм. При этом высокая ставка кредитования остается проблемой, однако сам факт функционирования внутреннего рынка займов Колташов считает положительным.

По его словам, темпы роста долга в этом году нельзя считать нормальными, поскольку они происходят на фоне замедления экономической активности. Экономист напомнил, что промышленность и строительный сектор сталкиваются с трудностями, а темпы роста ВВП снижаются.

"Рост госдолга на фоне спада промышленной активности и общих экономических трудностей является тревожным сигналом. 2025 год, в отличие от 2024-го, стал периодом замедления экономического роста — наш президент отметил, что ВВП увеличится всего на один процент. Это немного, особенно с учетом сложного положения в промышленности и проблем в строительном секторе", — пояснил Колташов.

Он добавил, что рост госдолга не представляет угрозы, если сопровождается расширением экономики. Но если кредиты берутся для покрытия убытков, а не для развития, это становится риском. По мнению эксперта, приоритетом должно стать ускорение роста реального сектора и создание новых рабочих мест, чтобы долг не опережал развитие экономики.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
