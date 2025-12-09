Шоколадная империя Касимова: как советский зефир стал стартовой площадкой для современных гигантов

Шоколад из Касимова штурмует полки магазинов — NTech-500

История производства шоколада в Касимове началась ещё в советское время. По словам главы города Ивана Бахилова, в те годы особой популярностью пользовался местный зефир в шоколадной глазури, известный по всей стране.

Фото: commons.wikimedia.org by HunterGathererToo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Собор, г. Касимов

В 90-е годы на базе этого производства возникла компания "Инфорум", которую в 2019 году приобрел мировой лидер в изготовлении промышленного шоколада и какао-продуктов — Barry Callebaut. Впоследствии в городе появились и другие шоколадные фабрики.

Разнообразие ценовых категорий

Сегодня касимовские производители предлагают шоколадную продукцию для различных потребительских сегментов. Например, фабрика "Верность качеству" специализируется на шоколаде и конфетах премиум-класса, сотрудничая с крупнейшими розничными сетями. Производственные мощности позволяют выпускать широкий спектр продукции по оригинальным рецептам, разработанным компанией: шоколадные наборы, подарочные корзины, конфетные букеты, а также фигурный шоколад в привлекательной упаковке.

"Конфеста": ориентир на средний сегмент

Фабрика "Конфеста" сосредоточена на производстве конфет с кремовыми и пралиновыми начинками, шоколада и батончиков, ориентированных на покупателей со средним уровнем дохода. Ассортимент насчитывает более 20 наименований, включая вафельные трубочки "Фрея" с различными кремовыми начинками (молочно-ореховой и сливочной) и линейку шоколада с разнообразными вкусами, среди которых особенно популярен шоколад с орехами. В 2024 году "Конфеста" вошла в топ-15 лучших брендов кондитерской отрасли России по версии федерального рейтинга NTech-500, созданного в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Состав шоколада и экспортные направления

Какао в общей себестоимости шоколада варьируется: от 25% в молочном шоколаде, до 50% в темном и до 70% в горьком шоколаде.

Кондитерские организации показывают хорошие результаты в расширении экспорта своей продукции. Их продукция отправляется в Китай, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Белоруссию, Армению, Узбекистан, Киргизию, Иорданию и Сербию, пишет РГ.