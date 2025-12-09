Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смешение мебели, акцентные стены и малый ковёр портят гостиную — The Spruce
Бекон Пьяченца используют для обжаривания гусиной ноги — lacucinaitaliana
Холод увеличивает задержку выхода газа на давление по данным ГАЗ-К
Зима повышает требования к аптечке — First Edition First Aid Training Inc
UniCredit начал масштабное сокращение бизнеса в России
Новый водоносный горизонт площадью 1,2 млн км² найден в Амазонии — Университет Пара
Непрерывный режим работы кондиционера снижает зимние расходы энергии — Malatec
Опубликованы три простых рецепта салатов с ананасом к празднику — "Белновости"
Больцано вводит ежедневный налог для туристов с собаками — член совета Вальхер

Снаряды раздора: кто и как наживается на поставках оружия ВСУ

СВР раскрыла новую схему хищения западных средств, выделенных Украине
Экономика

По данным пресс-бюро Службы внешней разведки России, власти Киева совместно с рядом европейских чиновников и бизнесменов, чья репутация вызывает вопросы, разработали новую схему для завладения финансовыми ресурсами, выделяемыми западными странами.

Финанстрование Украины
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Финанстрование Украины

Махинации с поставками боеприпасов

Согласно информации СВР, схема включает в себя завышение стоимости артиллерийских боеприпасов, поставляемых для украинской армии в рамках "чешской снарядной инициативы". Компания PHU Lechmar (Польша) будет закупать боеприпасы в странах Восточной Европы и Глобального Юга по цене, не превышающей 1000 долларов за единицу, после чего изменять их маркировку и поставлять на Украину под видом польской продукции, но уже по цене 5000 долларов за штуку. Финансирование этих закупок, как утверждается, будет осуществляться за счет средств Великобритании, Германии, Франции, Дании и Норвегии.

Коррупционные откаты и возможная причастность к другим схемам

Финансовые "откаты" ответственным должностным лицам указанных государств также предусмотрены. Ранее PHU Lechmar уже привлекала внимание в связи с подозрениями в участии в схемах по выводу за рубеж финансовой помощи, оказываемой западными странами украинским силовым структурам. По данным СВР, услугами компании пользовались лица, связанные с бывшим руководством офиса президента Украины, в частности с Андреем Ермаком, и другими членами коррупционной группировки, пишут "Ведомости".

Раскрытие коррупционной схемы в энергетическом секторе

10 ноября антикоррупционные органы Украины сообщили о раскрытии крупной нелегальной схемы в энергетическом секторе страны, организатором которой, по мнению ведомств, является бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник Владимира Зеленского. Участники этой схемы требовали от контрагентов "Энергоатома" "откаты" в размере 10-15% от суммы контрактов, в противном случае угрожая блокировкой платежей и лишением статуса поставщика.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Шерстяное пальто с кашемиром хорошо удерживает тепло
Красота и стиль
Шерстяное пальто с кашемиром хорошо удерживает тепло
Интенсивные тренировки снижают качество сна при частом повторении — Fit For Fun
Новости спорта
Интенсивные тренировки снижают качество сна при частом повторении — Fit For Fun
Повышение ставок связано с конкуренцией банков — финансовый консультант Демщиков
Экономика и бизнес
Повышение ставок связано с конкуренцией банков — финансовый консультант Демщиков
Популярное
Ополосните волосы этой травой — и они начнут расти быстрее: какой рецепт пришёл из древности

Розмарин используют в уходе за волосами из-за его влияния на кожу головы и микроциркуляцию. Как сделать масло и настой и применять дома.

Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина
Стрижка, которая идеально сидит на всех: как подобрать свой идеальный стиль без лишних усилий
Европейская автоотрасль трещит по швам: начался процесс, которого так боялись производители
Малахитовый гроб шелестнул тайной: находка СССР переворачивает представления о древних цивилизациях
УАЗ-39094 стал тише благодаря новому моторному ковролину Сергей Милешкин Московский театр-студия продолжил работу после ухода Мастера Анжела Якубовская Развитие репродуктивных технологий продолжается скрытно — биотехнолог Майкл Ле Пейдж Игорь Буккер
Россия против Европы: тактика одной боеголовки, которая ломает НАТО
Год без фитофторы начинается в декабре: советский раствор добирается туда, куда химия не дотянется
Прямой разлом толщиной с карандаш: загадка каменного гиганта доводит исследователей до ступора
Прямой разлом толщиной с карандаш: загадка каменного гиганта доводит исследователей до ступора
Последние материалы
Регулярное удобрение улучшило рост инжирного дерева
Короткие чёрные дублёнки стали ключевой моделью сезона 2026
Фитильный полив ускорил формирование цветочных шапок
Зима повышает требования к аптечке — First Edition First Aid Training Inc
UniCredit начал масштабное сокращение бизнеса в России
Новый водоносный горизонт площадью 1,2 млн км² найден в Амазонии — Университет Пара
Непрерывный режим работы кондиционера снижает зимние расходы энергии — Malatec
Опубликованы три простых рецепта салатов с ананасом к празднику — "Белновости"
Больцано вводит ежедневный налог для туристов с собаками — член совета Вальхер
Война шимпанзе привела к резкому росту рождаемости — Science&Vie
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.