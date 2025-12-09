Снаряды раздора: кто и как наживается на поставках оружия ВСУ

СВР раскрыла новую схему хищения западных средств, выделенных Украине

По данным пресс-бюро Службы внешней разведки России, власти Киева совместно с рядом европейских чиновников и бизнесменов, чья репутация вызывает вопросы, разработали новую схему для завладения финансовыми ресурсами, выделяемыми западными странами.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Финанстрование Украины

Махинации с поставками боеприпасов

Согласно информации СВР, схема включает в себя завышение стоимости артиллерийских боеприпасов, поставляемых для украинской армии в рамках "чешской снарядной инициативы". Компания PHU Lechmar (Польша) будет закупать боеприпасы в странах Восточной Европы и Глобального Юга по цене, не превышающей 1000 долларов за единицу, после чего изменять их маркировку и поставлять на Украину под видом польской продукции, но уже по цене 5000 долларов за штуку. Финансирование этих закупок, как утверждается, будет осуществляться за счет средств Великобритании, Германии, Франции, Дании и Норвегии.

Коррупционные откаты и возможная причастность к другим схемам

Финансовые "откаты" ответственным должностным лицам указанных государств также предусмотрены. Ранее PHU Lechmar уже привлекала внимание в связи с подозрениями в участии в схемах по выводу за рубеж финансовой помощи, оказываемой западными странами украинским силовым структурам. По данным СВР, услугами компании пользовались лица, связанные с бывшим руководством офиса президента Украины, в частности с Андреем Ермаком, и другими членами коррупционной группировки, пишут "Ведомости".

Раскрытие коррупционной схемы в энергетическом секторе

10 ноября антикоррупционные органы Украины сообщили о раскрытии крупной нелегальной схемы в энергетическом секторе страны, организатором которой, по мнению ведомств, является бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник Владимира Зеленского. Участники этой схемы требовали от контрагентов "Энергоатома" "откаты" в размере 10-15% от суммы контрактов, в противном случае угрожая блокировкой платежей и лишением статуса поставщика.