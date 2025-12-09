Unicredit сворачивает бизнес в России: первый крупный актив уже продан

Итальянская финансовая группа Unicredit приступила к существенному уменьшению масштаба своего бизнеса на территории России.
Лизинговое подразделение Юникредит-банка осуществило продажу почти всего своего портфеля долгосрочных лизинговых договоров, оценивающегося примерно в 3 миллиарда рублей, российской компании "ПР-Лизинг".
Параллельно с этим банк покидают ведущие руководители, в том числе председатель правления Кирилл Жуков-Емельянов.
Как утверждают источники, Unicredit планирует для своей российской дочерней структуры стратегию значительного сокращения операций, аналогичную той, которую применяла другая итальянская группа — Intesa. Реализация портфеля лизинговых контрактов, а не продажа всей компании целиком, позволяет избежать длительных процедур согласования с правительственной комиссией и обязательного платежа в бюджет в размере 35% от оценочной стоимости актива.
Эта сделка с компанией "ПР-Лизинг" стала первым крупным шагом в рамках реализации стратегии по сокращению присутствия Unicredit на российском рынке, согласно "Ъ".
