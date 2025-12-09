Широкий спектр современных методов: как СК ищет скрытое имущество и деньги

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин подчеркнул, что одним из важнейших направлений работы ведомства является предотвращение коррупционных правонарушений и минимизация рисков их совершения.

Александр Бастрыкин
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Александр Бастрыкин

Для выявления сокрытия незаконно нажитого имущества и денежных средств СК использует "широкий спектр современных методов".

Профилактика через разъяснительную работу

Бастрыкин отмечает, что Следственный Комитет активно ведет разъяснительную работу среди населения. В текущем году следователи и руководители следственных органов посетили трудовые коллективы в два раза чаще, чем в прошлом году (828 раз), чтобы на конкретных примерах продемонстрировать госслужащим последствия коррупционных действий. 

Технологии на службе следствия

Глава СК подчеркивает, что научно-технический прогресс предоставляет следствию новые возможности для разоблачения преступников. Он предполагает, что в будущем у следователей может появиться "усовершенствованный полиграф", позволяющий безошибочно определять наличие в памяти человека следов совершенных им, в том числе, коррупционных преступлений, что станет достаточным основанием для привлечения к ответственности. Бастрыкин уверен, что осознание такой перспективы заставит многих пересмотреть свое отношение к соблюдению закона и воспитанию законопослушных детей.

Коррупция бьет по близким

По мнению Бастрыкина, важно напоминать должностным лицам о том, что коррупционные деяния негативно сказываются на их родственниках, так как именно на них зачастую оформляются незаконные активы, пишет РБК.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
