Широкий спектр современных методов: как СК ищет скрытое имущество и деньги

Глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин подчеркнул, что одним из важнейших направлений работы ведомства является предотвращение коррупционных правонарушений и минимизация рисков их совершения.
Для выявления сокрытия незаконно нажитого имущества и денежных средств СК использует "широкий спектр современных методов".
Бастрыкин отмечает, что Следственный Комитет активно ведет разъяснительную работу среди населения. В текущем году следователи и руководители следственных органов посетили трудовые коллективы в два раза чаще, чем в прошлом году (828 раз), чтобы на конкретных примерах продемонстрировать госслужащим последствия коррупционных действий.
Глава СК подчеркивает, что научно-технический прогресс предоставляет следствию новые возможности для разоблачения преступников. Он предполагает, что в будущем у следователей может появиться "усовершенствованный полиграф", позволяющий безошибочно определять наличие в памяти человека следов совершенных им, в том числе, коррупционных преступлений, что станет достаточным основанием для привлечения к ответственности. Бастрыкин уверен, что осознание такой перспективы заставит многих пересмотреть свое отношение к соблюдению закона и воспитанию законопослушных детей.
По мнению Бастрыкина, важно напоминать должностным лицам о том, что коррупционные деяния негативно сказываются на их родственниках, так как именно на них зачастую оформляются незаконные активы, пишет РБК.
