Широкий спектр современных методов: как СК ищет скрытое имущество и деньги

Нет смысла прятать наворованное, удар коснётся и самых близких — глава СК Бастрыкин

Глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин подчеркнул, что одним из важнейших направлений работы ведомства является предотвращение коррупционных правонарушений и минимизация рисков их совершения.

Для выявления сокрытия незаконно нажитого имущества и денежных средств СК использует "широкий спектр современных методов".

Профилактика через разъяснительную работу

Бастрыкин отмечает, что Следственный Комитет активно ведет разъяснительную работу среди населения. В текущем году следователи и руководители следственных органов посетили трудовые коллективы в два раза чаще, чем в прошлом году (828 раз), чтобы на конкретных примерах продемонстрировать госслужащим последствия коррупционных действий.

Технологии на службе следствия

Глава СК подчеркивает, что научно-технический прогресс предоставляет следствию новые возможности для разоблачения преступников. Он предполагает, что в будущем у следователей может появиться "усовершенствованный полиграф", позволяющий безошибочно определять наличие в памяти человека следов совершенных им, в том числе, коррупционных преступлений, что станет достаточным основанием для привлечения к ответственности. Бастрыкин уверен, что осознание такой перспективы заставит многих пересмотреть свое отношение к соблюдению закона и воспитанию законопослушных детей.

Коррупция бьет по близким

По мнению Бастрыкина, важно напоминать должностным лицам о том, что коррупционные деяния негативно сказываются на их родственниках, так как именно на них зачастую оформляются незаконные активы, пишет РБК.