Льготы сами придут: как изменится жизнь предпенсионеров в 2026 году

С 2026 года предпенсионерам не нужно будет самостоятельно подтверждать свой статус
Экономика

С 2026 года гражданам больше не нужно будет самостоятельно обращаться в органы пенсионного обеспечения для подтверждения наступления предпенсионного возраста.

В лаборатории
Фото: commons.wikimedia.org by Юлия Колосова, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
В лаборатории

Информация об этом будет предоставляться автоматически, что значительно упростит процесс получения положенных льгот и привилегий.

Предпенсионный возраст: что это такое

Статус предпенсионера был введён в России в рамках пенсионной реформы 2019 года. Переходный период, в течение которого постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию, продлится до конца 2028 года. Предпенсионерами считаются граждане, которым до выхода на пенсию по общим основаниям остается не более пяти лет. Для имеющих право на досрочное назначение пенсии, этот статус наступает раньше. В 2026 году право на предпенсионные льготы получат женщины, достигшие 54 лет, и мужчины в возрасте 59 лет, сообщает "Царьград".

Трудовые и социальные гарантии

Граждане, имеющие статус предпенсионера, пользуются рядом важных трудовых и социальных льгот, направленных на поддержку в период, предшествующий выходу на пенсию. Они имеют право на два оплачиваемых дня в году для прохождения медицинского осмотра. Работодателям запрещено увольнять или отказывать в приеме на работу по причине возраста. Нарушение этих норм влечет за собой административную или уголовную ответственность.

В случае потери работы, предпенсионеры могут рассчитывать на повышенное пособие по безработице, при условии, что с момента увольнения прошло не более года, и гражданин отработал не менее 26 недель в течение последнего года. Размер пособия рассчитывается в процентном соотношении от заработной платы: 75% в первые три месяца, 60% — с 4-го по 7-й месяц и 45% — с 8-го месяца выплаты.

Государство предоставляет предпенсионерам возможности для повышения квалификации и переобучения. Это позволяет им оставаться конкурентоспособными на рынке труда. Также предусмотрены налоговые льготы в виде освобождения от уплаты земельного налога и налога на имущество (одна квартира, гараж и хозяйственная постройка).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
