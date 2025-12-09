Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Таиланд отменил дневной запрет на продажу алкоголя — Associated Press
С 2026 года предпенсионерам не нужно будет самостоятельно подтверждать свой статус
Варка в кожуре сохраняет форму картофеля в салате — кулинары
Зима повышает время зарядки литий-ионных батарей по данным Bebat
Вредитель занял нижние стороны листьев у домашних культур — Наши 6 соток
Для лампы из тёрки используют доску, крючок и аэрозольную краску — modenavoltapagina
Татьяна Буланова хочет взять ипотеку, чтобы отселить детей
Отсутствие зимних шин с 1 декабря карается предупреждением или штрафом 500 рублей
Применение соли и горячей воды ускоряет прочистку кухонного и ванного слива — Malateс

Клиенты, поддержка, маркетинг: на что бизнес реально использует GenAI в 2025 году

Рынок генеративного ИИ в России показывает рост в 5 раз в 2025 году — аналитики
Экономика

Оценка объёма российского рынка генеративного искусственного интеллекта (ИИ) к концу 2025 года, по мнению аналитиков Onside и Just AI, достигнет отметки в 58 миллиардов рублей.

Робот
Фото: cleanpublicdomain.com by Doodlebug, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Робот

Это свидетельствует о пятикратном увеличении по сравнению с 2024 годом, когда показатель составлял 13 миллиардов рублей.

Прогноз до 2030 года и факторы влияния

Согласно прогнозам, при сохранении среднегодового темпа роста на уровне 68,1%, к 2030 году рынок может достигнуть 778 миллиардов рублей. Однако, эксперты подчеркивают, что реализация данного сценария напрямую зависит от успешности масштабирования внедрений в 2026 и 2027 годах.

Лидеры внедрения и их потребности

Наиболее активными пользователями технологий генеративного ИИ являются банковский и страховой сектора (12 млрд руб.), сфера информационных технологий (7 млрд руб.) и розничная торговля (6 млрд руб.). Ключевые задачи, которые бизнес решает с помощью ИИ, включают автоматизацию работы с клиентами, поддержку и маркетинг.

Особенности отечественного рынка

Спецификой российского рынка является его ориентация на крупных корпоративных клиентов (B2B), предъявляющих повышенные требования к безопасности. В связи с этим, многие компании отдают предпочтение развертыванию систем на собственных мощностях (on-premise), а не использованию облачных сервисов, как отмечают эксперты, пишет "Ъ".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Желатиновое удобрение стимулирует рост замиокулькаса — Malatec
Садоводство, цветоводство
Желатиновое удобрение стимулирует рост замиокулькаса — Malatec
Повышение ставок связано с конкуренцией банков — финансовый консультант Демщиков
Экономика и бизнес
Повышение ставок связано с конкуренцией банков — финансовый консультант Демщиков
В Европе началась волна массовых закрытий автозаводов
Авто
В Европе началась волна массовых закрытий автозаводов
Популярное
Ополосните волосы этой травой — и они начнут расти быстрее: какой рецепт пришёл из древности

Розмарин используют в уходе за волосами из-за его влияния на кожу головы и микроциркуляцию. Как сделать масло и настой и применять дома.

Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина
Стрижка, которая идеально сидит на всех: как подобрать свой идеальный стиль без лишних усилий
Европейская автоотрасль трещит по швам: начался процесс, которого так боялись производители
Малахитовый гроб шелестнул тайной: находка СССР переворачивает представления о древних цивилизациях
Приветствия котов зависят от пола вошедшего человека — Ethology Александр Рощин Монумент Йонагуни обнаружен у Рюкю в 1986 году — геолог Масааки Кимура Игорь Буккер Су-35С прижал авиацию противника к земле — глава Ростеха Сергей Чемезов Сергей Ивaнов
Россия против Европы: тактика одной боеголовки, которая ломает НАТО
Прямой разлом толщиной с карандаш: загадка каменного гиганта доводит исследователей до ступора
Год без фитофторы начинается в декабре: советский раствор добирается туда, куда химия не дотянется
Год без фитофторы начинается в декабре: советский раствор добирается туда, куда химия не дотянется
Последние материалы
Самка акулы-молота рождает до 50 полностью развитых малышей
Татьяна Буланова хочет взять ипотеку, чтобы отселить детей
Рынок генеративного ИИ в России показывает рост в 5 раз в 2025 году — аналитики
Отсутствие зимних шин с 1 декабря карается предупреждением или штрафом 500 рублей
Применение соли и горячей воды ускоряет прочистку кухонного и ванного слива — Malateс
Семиминутная тренировка стоя укрепила мышцы после 50 лет — Eat This, Not That!
Яблочный пирог на сковороде значительно ускоряет приготовление десерта
Зимний мех усиливает глубокие ноты парфюма по данным — Мarieclaire
ЦБ планирует привязать банковские карты к ИНН
В реке По обнаружили белужьего осетра длиной 2,05 м — данные Университета Феррары
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.