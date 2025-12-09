Клиенты, поддержка, маркетинг: на что бизнес реально использует GenAI в 2025 году

Рынок генеративного ИИ в России показывает рост в 5 раз в 2025 году — аналитики

Оценка объёма российского рынка генеративного искусственного интеллекта (ИИ) к концу 2025 года, по мнению аналитиков Onside и Just AI, достигнет отметки в 58 миллиардов рублей.

Это свидетельствует о пятикратном увеличении по сравнению с 2024 годом, когда показатель составлял 13 миллиардов рублей.

Прогноз до 2030 года и факторы влияния

Согласно прогнозам, при сохранении среднегодового темпа роста на уровне 68,1%, к 2030 году рынок может достигнуть 778 миллиардов рублей. Однако, эксперты подчеркивают, что реализация данного сценария напрямую зависит от успешности масштабирования внедрений в 2026 и 2027 годах.

Лидеры внедрения и их потребности

Наиболее активными пользователями технологий генеративного ИИ являются банковский и страховой сектора (12 млрд руб.), сфера информационных технологий (7 млрд руб.) и розничная торговля (6 млрд руб.). Ключевые задачи, которые бизнес решает с помощью ИИ, включают автоматизацию работы с клиентами, поддержку и маркетинг.

Особенности отечественного рынка

Спецификой российского рынка является его ориентация на крупных корпоративных клиентов (B2B), предъявляющих повышенные требования к безопасности. В связи с этим, многие компании отдают предпочтение развертыванию систем на собственных мощностях (on-premise), а не использованию облачных сервисов, как отмечают эксперты, пишет "Ъ".