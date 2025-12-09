Мошенникам — сложнее, банкам — больше контроля: что изменит привязка карт к ИНН

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
ЦБ планирует привязать банковские карты к ИНН
Экономика

Центробанк планирует обязать банки привязывать все банковские карты к ИНН клиента, объясняя это необходимостью для полноценного запуска системы "Антидроп" в 2027 году.

Банковские карты
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Банковские карты

"Антидроп" — платформа, предназначенная для борьбы с использованием банковских карт в мошеннических операциях. Регулятор подчеркивает, что ИНН является оптимальным идентификатором, и кредитные организации сами подтвердили целесообразность такого подхода.

Упрощение процесса для граждан

Собирать ИНН самостоятельно не потребуется — банки будут использовать сервисы ФНС для получения данных. Такая практика уже частично действует с сентября 2025 года при выдаче кредитов. Новые требования направлены на борьбу с мошенничеством и отмыванием денег, включая случаи, когда клиенты непреднамеренно предоставляют свои карты злоумышленникам, пишет "Царьград".

Нюансы детских карт

Эксперты обсуждают, как нововведение затронет детские счета, открываемые до получения ребенком ИНН. Экономист Андрей Бархота считает, что изменения соответствуют общей тенденции усиления налогового контроля в связи с ростом НДС. Он отмечает, что детские карты и сейчас оформляются с использованием данных родителей, фактически оставаясь собственностью банка.

Мнение экспертов

Финансовый аналитик Сергей Кикевич называет инициативу ЦБ "скорее верной", подчеркивая, что ИНН уже давно стал важным идентификатором в финансовой сфере. Он отмечает, что до 14 лет счета создаются на имя родителей, поэтому ИНН ребенка не требуется.

В целом, эксперты считают, что для банков и клиентов это будет не революция, а логичное продолжение тренда на идентификацию. Родители продолжат оформлять детские карты по своим данным, но с обязательным указанием ИНН. Для регулятора это — шаг к сокращению теневых схем.

