Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Девушка Павла Дурова оказалась русской только на 28%
Совместные инициативы усиливают финансовую отдачу Львов
В Швейцарии спешно раскапывают гробницу железного века — AAFR
Исследования показали ухудшение выносливости после ночи без сна — Т-Ж
Химические реагенты зимой разрушают лакокрасочное покрытие авто — Actualno
Опрыскивание тёплой водой 50–55 °C защищает листья от переохлаждения
Метаанализ показал отсутствие прироста мышечных волокон у людей — IronMan
Первые символы VIN-кода помогают определить страну производства авто — actualno
Рост спроса на новостройки в 2026 году спрогнозировал эксперт Трепольский

Долговая драма: Украина обязана выплатить МВФ огромную сумму

МВФ ждёт от Украины $171 млн
Экономика

По расчётам, во вторник Украина обязана выплатить Международному валютному фонду (МВФ) свыше 170 миллионов долларов в счёт погашения существующих задолженностей.

Флаг
Фото: unsplash.com by Yehor Milohrodskyi is licensed under Free to use under the Unsplash License
Флаг

Детали платежа

Согласно графику выплат организации, 9 декабря Украина должна перечислить около 126 миллионов специальных прав заимствования (SDR), являющихся расчетной единицей внутри фонда. Пересчитанная в американскую валюту по официальному курсу МВФ на понедельник, эта сумма достигает 171,4 миллиона долларов.

Ожидается, что данный взнос станет последним в уходящем году.

Общая задолженность и будущие программы

В настоящее время совокупный долг Украины перед МВФ превышает 14 миллиардов долларов и, вероятно, возрастет после заявления фонда в конце ноября о достижении предварительной договоренности на уровне экспертов о новой программе расширенного финансирования для Киева в размере 8,2 миллиарда долларов, пишет РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Короткие интервалы отдыха увеличивают общую нагрузку
Новости спорта
Короткие интервалы отдыха увеличивают общую нагрузку
Шимпанзе изгоняют зараженных сородичей — National Geographic
Домашние животные
Шимпанзе изгоняют зараженных сородичей — National Geographic
Песня "Дельфин и русалка" появилась благодаря памятнику
Шоу-бизнес
Песня "Дельфин и русалка" появилась благодаря памятнику
Популярное
Ополосните волосы этой травой — и они начнут расти быстрее: какой рецепт пришёл из древности

Розмарин используют в уходе за волосами из-за его влияния на кожу головы и микроциркуляцию. Как сделать масло и настой и применять дома.

Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
Пять минут до конца Европы: реальный сценарий ядерной войны без США
Россия против Европы: тактика одной боеголовки, которая ломает НАТО
Малахитовый гроб шелестнул тайной: находка СССР переворачивает представления о древних цивилизациях
Стрижка, которая идеально сидит на всех: как подобрать свой идеальный стиль без лишних усилий
Приветствия котов зависят от пола вошедшего человека — Ethology Александр Рощин Монумент Йонагуни обнаружен у Рюкю в 1986 году — геолог Масааки Кимура Игорь Буккер Мир через слабость: США не потянут военный конфликт с Китаем Любовь Степушова
Прямой разлом толщиной с карандаш: загадка каменного гиганта доводит исследователей до ступора
Маникюр, который изменит 2026 год: пять трендов, обещающих покорить ленты, салоны и сердца модниц
Макрон начал грозит Китаю пошлинами
Макрон начал грозит Китаю пошлинами
Последние материалы
Девушка Павла Дурова оказалась русской только на 28%
Соль на углях обеспечивает равномерное приготовление мяса на гриле — Tudogostoso
Совместные инициативы усиливают финансовую отдачу Львов
МВФ ждёт от Украины $171 млн
В Швейцарии спешно раскапывают гробницу железного века — AAFR
Исследования показали ухудшение выносливости после ночи без сна — Т-Ж
Салат с тунцом, нутом и помидорами черри получается сытным, но лёгким — Vita
Химические реагенты зимой разрушают лакокрасочное покрытие авто — Actualno
Восковой слой на фруктах удерживает загрязнения — доцент Мария Золотарева
Рыбу-луну впервые за сезон заметили в Триестском заливе — Triesteallnews
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.