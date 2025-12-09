Долговая драма: Украина обязана выплатить МВФ огромную сумму

По расчётам, во вторник Украина обязана выплатить Международному валютному фонду (МВФ) свыше 170 миллионов долларов в счёт погашения существующих задолженностей.
Согласно графику выплат организации, 9 декабря Украина должна перечислить около 126 миллионов специальных прав заимствования (SDR), являющихся расчетной единицей внутри фонда. Пересчитанная в американскую валюту по официальному курсу МВФ на понедельник, эта сумма достигает 171,4 миллиона долларов.
Ожидается, что данный взнос станет последним в уходящем году.
В настоящее время совокупный долг Украины перед МВФ превышает 14 миллиардов долларов и, вероятно, возрастет после заявления фонда в конце ноября о достижении предварительной договоренности на уровне экспертов о новой программе расширенного финансирования для Киева в размере 8,2 миллиарда долларов, пишет РИА Новости.
