Не только море и порты: какие сферы Приморья тянут зарплаты к 100 000 рублей

Определены топ-3 отрасли Приморья по “шестизначным” зарплатам — "Авито Работа"

Осеннее исследование "Авито Работа" за 2025 год позволило определить отрасли Приморского края, в которых соискатели чаще всего могут рассчитывать на заработную плату от 100 000 рублей в месяц.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Лидирующую позицию по количеству высокооплачиваемых вакансий занимает сфера транспортного машиностроения.

Транспортное машиностроение — лидер по уровню дохода

Изучение рынка показало, что в данной отрасли около 63% вакансий, представленных в Приморье осенью 2025 года, предполагают заработок свыше 100 000 рублей в месяц.

Методология исследования

Рейтинг составлялся на основе нескольких ключевых критериев. Учитывались предложения для специалистов с опытом работы от года до трех лет, а также зарплатные диапазоны, указанные работодателями. Из анализа исключались вахтовые позиции и вакансии в сфере IT, где уровень оплаты труда сильно варьируется в зависимости от квалификации. В расчёт принимались вакансии с полной и сменной занятостью, сообщает vostokmedia.com.

Тяжелое машиностроение и добыча полезных ископаемых

На втором месте рейтинга находится тяжелое машиностроение, где приблизительно в 48% вакансий предлагается зарплата от 100 000 рублей. Третью позицию занимает добыча и переработка полезных ископаемых — в данной сфере высокий доход (от 100 000 рублей) предлагается примерно в 33% объявлений о найме.

Следует отметить, что исследование основывается на данных, предоставленных работодателями, которые часто указывают зарплатные вилки с ориентацией на максимальные значения. Таким образом, фактический размер оплаты труда на конкретной должности может отличаться от представленных в исследовании усредненных показателей.