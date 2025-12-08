Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Курица готовит ценовой откат: в 2026 году полки могут вернуть цену, о которой многие уже забыли

Снижение цены курицы до 220 рублей в 2026 году спрогнозировал Виноградов
Экономика

Рост цен на куриное мясо, наблюдаемый последние два года, постепенно смещается к новой точке ожиданий.

Сырая курица
Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сырая курица

Прогнозы на 2026 год впервые дают основания считать, что рынок может развернуться в сторону заметного удешевления продукции.

Тенденции цен и возможный разворот

Генеральный директор агентства маркетинговых коммуникаций Pro-Vision Владимир Виноградов напомнил, что нынешние показатели — результат стремительного роста.

Он отметил, что в 2024–2025 годах стоимость курицы достигла рекордных уровней — около 240 рублей за килограмм, что значительно выше средней цены 2022 года. Эти значения, по его словам, формировались под влиянием затрат производителей и динамики спроса.

"Снижение цен на куриное мясо на более чем 10% может начаться примерно в 2026–2027 годах", — отметил Виноградов.

Эксперт объяснил, что переломная точка может наступить уже в первой половине 2026 года, когда средняя цена опустится до примерно 220 рублей за килограмм. Он допускает, что к 2027 году стоимость способна приблизиться к уровню двухлетней давности, а при благоприятных условиях — даже стать чуть ниже.

Производственные факторы и устойчивость рынка

По словам эксперта, определить динамику помогут объёмы внутреннего производства и изменения на рынке кормов. Если отрасль продолжит расширение, а затраты стабилизируются, производители смогут корректировать отпускные цены, отмечает Газета.Ru.

Подобные тенденции, как считает Виноградов, создадут предсказуемую среду для покупателей, которые смогут ориентироваться на постепенное удешевление и корректировать свои потребительские стратегии.

Он подчёркивает, что на траекторию цен повлияют и внешние обстоятельства. Глобальные экономические процессы, колебания валют и сезонные изменения способны ускорить либо замедлить снижение стоимости. Виноградов отмечает, что эти факторы нужно учитывать при оценке общего направления рынка.

Спрос и реакция потребителей

Ожидаемое удешевление, по мнению специалиста, отразится и на структуре спроса. Он считает, что снижение на 10% и более неизбежно приведёт к росту потребления. Виноградов оценивает, что уменьшение стоимости при текущем уровне около 240 рублей за килограмм может прибавить рынку порядка 5-8% покупательской активности.

Эксперт подчёркивает, что такая перспектива является следствием закономерной реакции на ценовые изменения. Покупатели традиционно усиливают интерес к продуктам массового спроса, когда стоимость становится более доступной, а производители получают пространство для увеличения оборота за счёт объёмов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
