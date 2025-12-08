Словакия против схемы ЕС: кто будет жить у нас — решаем сами

Страны Евросоюза будут обязаны принимать определённое количество мигрантов и, если не смогут этого сделать, предоставлять финансовую компенсацию за каждого непринятого мигранта или предлагать оперативную и техническую поддержку государствам, испытывающим наибольшее миграционное давление.
Планируется распределение квоты в размере 21 тысячи мигрантов к 2026 году.
Правительства стран ЕС сталкиваются с растущим давлением общественности, которая выступает за ужесточение миграционной политики. Словакия, представленная на заседании Совета ЕС министром внутренних дел Матушем Шутай-Эштоком, не согласна с предложенными мерами.
Словакия отвергает принудительное распределение мигрантов и настаивает на усилении охраны границ. Эшток подчеркнул, что решение о том, кто будет проживать на территории страны, должно приниматься исключительно на суверенном уровне. Словакия также требует особого статуса из-за большого количества беженцев с Украины, пишет Pravda.
