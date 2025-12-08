Словакия против схемы ЕС: кто будет жить у нас — решаем сами

ЕС готовит распределение мигрантов по новой схеме — Словакия выступает против

Страны Евросоюза будут обязаны принимать определённое количество мигрантов и, если не смогут этого сделать, предоставлять финансовую компенсацию за каждого непринятого мигранта или предлагать оперативную и техническую поддержку государствам, испытывающим наибольшее миграционное давление.

Фото: flickr.com by Jorge Andrade, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Presidential Palace, Bratislava, Slovakia

Планируется распределение квоты в размере 21 тысячи мигрантов к 2026 году.

Словакия против обязательной солидарности

Правительства стран ЕС сталкиваются с растущим давлением общественности, которая выступает за ужесточение миграционной политики. Словакия, представленная на заседании Совета ЕС министром внутренних дел Матушем Шутай-Эштоком, не согласна с предложенными мерами.

Настаивание на суверенном решении

Словакия отвергает принудительное распределение мигрантов и настаивает на усилении охраны границ. Эшток подчеркнул, что решение о том, кто будет проживать на территории страны, должно приниматься исключительно на суверенном уровне. Словакия также требует особого статуса из-за большого количества беженцев с Украины, пишет Pravda.