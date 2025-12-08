Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Эффект домино: сокращения у лидеров запускают цепную реакцию по рынку

По всему миру корпорации массово увольняют людей
Экономика

Мировой рынок труда переживает период повышенной нестабильности.

Мужчина
Фото: www.freepik.com by Drazen Zigic is licensed under Free More info
Мужчина

Ряд крупных компаний проводит масштабные сокращения штата, а многие приостановили приём новых работников.

Масштабы сокращений

В течение последнего года наблюдались значительные увольнения сотрудников в следующих корпорациях:

  • UPS: 48 000 работников;
  • Meta: сокращение до 25 000 сотрудников запланировано к концу года;
  • Intel: 24 000 сотрудников;
  • Nestle: 16 000 сотрудников;
  • Microsoft: 15 000 работников;
  • Amazon: 14 000 работников;
  • Accenture: 11 000 сотрудников;
  • Novo Nordisk: 9000 работников;
  • Procter & Gamble: 7000 сотрудников;
  • PwC: 5600 работников;
  • Salesforce: 4000 сотрудников;
  • Target: 1800 сотрудников;
  • Applied Materials: 1400 сотрудников;
  • Paramount: 1000 сотрудников;
  • Ford: 1000 сотрудников.

Волны увольнений накрыли практически все секторы экономики.

Причины сокращений

Официально это объясняется реорганизацией, но аналитики полагают, что ключевой фактор — активное применение искусственного интеллекта и автоматизированных систем, пишут  argumenti.ru.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
