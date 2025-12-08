Эффект домино: сокращения у лидеров запускают цепную реакцию по рынку

Мировой рынок труда переживает период повышенной нестабильности.
Ряд крупных компаний проводит масштабные сокращения штата, а многие приостановили приём новых работников.
В течение последнего года наблюдались значительные увольнения сотрудников в следующих корпорациях:
Волны увольнений накрыли практически все секторы экономики.
Официально это объясняется реорганизацией, но аналитики полагают, что ключевой фактор — активное применение искусственного интеллекта и автоматизированных систем, пишут argumenti.ru.
От изгнания у шимпанзе до "химического чутья" у лангустов: как животные распознают больных сородичей и почему социальная дистанция в природе — вопрос жизни и смерти.