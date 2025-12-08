Санкции не остановили торговлю СПГ: что показывают рейсы Valera и Perle

Танкер Valera, перевозящий партию сжиженного природного газа (СПГ) из балтийского комплекса "Портовая", который находится под санкциями США, прибыл на китайский терминал Бейхай, пишет EADaily.
Ранее этот терминал также начал принимать грузы с другого российского проекта, "Арктик СПГ — 2", который попал под санкции.
Согласно данным автоматической идентификационной системы (АИС) судов, танкер Valera достиг терминала Бейхай в Тонкинском заливе Южно-Китайского моря. Этот танкер способен перевозить до 100 млн кубометров СПГ за один рейс и загрузился на комплексе "Портовая", принадлежащем "Газпром". Примечательно, что судно не скрывало свой маршрут до конечного пункта назначения.
Это не первый случай в этом году, когда танкер с балтийским СПГ прибывает в Азию. Ранее газовоз Perle перегрузил СПГ на танкер CCH Gaz недалеко от берегов Малайзии, после чего его местонахождение стало неизвестным. Теперь Valera открыто направляется к китайскому терминалу, который с августа принимает санкционный российский СПГ. Похоже, "Газпром" организовал поставки с китайскими компаниями, о чем говорит возвращение танкера Perle в Балтийское море для загрузки новой партии.
Комплекс "Портовая", запущенный в сентябре 2022 года, изначально поставлял грузы в Грецию и Турцию, но впоследствии направлялся в Китай и даже в Испанию. После введения американских санкций в январе, отгрузки прекратились, и большая часть топлива в текущем году была направлена в Калининградскую область.
С учётом того, что путь в Китай занимает около месяца, возможно, поставки в Калининградскую область будут продолжаться.
Bloomberg сообщало, что Китай, вероятно, создал систему для регулярных закупок СПГ с санкционных российских проектов, выделив терминал в Бейхае для приема таких грузов.
Агентство считает, что выбор порта с ограниченным международным присутствием позволит Пекину защитить свой газовый сектор от возможных санкций. Общий объём поставленного в Китай санкционного СПГ может составлять 1,7-1,9 млрд кубометров.
