Санкции не остановили торговлю СПГ: что показывают рейсы Valera и Perle

Танкер Valera доставил санкционный СПГ из российского комплекса "Портовая" в Китай

Танкер Valera, перевозящий партию сжиженного природного газа (СПГ) из балтийского комплекса "Портовая", который находится под санкциями США, прибыл на китайский терминал Бейхай, пишет EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Танкер с СПГ

Ранее этот терминал также начал принимать грузы с другого российского проекта, "Арктик СПГ — 2", который попал под санкции.

Прибытие танкера Valera

Согласно данным автоматической идентификационной системы (АИС) судов, танкер Valera достиг терминала Бейхай в Тонкинском заливе Южно-Китайского моря. Этот танкер способен перевозить до 100 млн кубометров СПГ за один рейс и загрузился на комплексе "Портовая", принадлежащем "Газпром". Примечательно, что судно не скрывало свой маршрут до конечного пункта назначения.

Повторные рейсы и маршруты

Это не первый случай в этом году, когда танкер с балтийским СПГ прибывает в Азию. Ранее газовоз Perle перегрузил СПГ на танкер CCH Gaz недалеко от берегов Малайзии, после чего его местонахождение стало неизвестным. Теперь Valera открыто направляется к китайскому терминалу, который с августа принимает санкционный российский СПГ. Похоже, "Газпром" организовал поставки с китайскими компаниями, о чем говорит возвращение танкера Perle в Балтийское море для загрузки новой партии.

Изменение направлений поставок

Комплекс "Портовая", запущенный в сентябре 2022 года, изначально поставлял грузы в Грецию и Турцию, но впоследствии направлялся в Китай и даже в Испанию. После введения американских санкций в январе, отгрузки прекратились, и большая часть топлива в текущем году была направлена в Калининградскую область.

Возможности поставок в будущем

С учётом того, что путь в Китай занимает около месяца, возможно, поставки в Калининградскую область будут продолжаться.

Bloomberg сообщало, что Китай, вероятно, создал систему для регулярных закупок СПГ с санкционных российских проектов, выделив терминал в Бейхае для приема таких грузов.

Агентство считает, что выбор порта с ограниченным международным присутствием позволит Пекину защитить свой газовый сектор от возможных санкций. Общий объём поставленного в Китай санкционного СПГ может составлять 1,7-1,9 млрд кубометров.