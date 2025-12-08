Не увольнения, а перераспределение: как компании планируют отбить ИИ без сокращений

Согласно совместному исследованию "Яндекса" и "Яков и партнеры", в среднем 32% российских компаний прогнозируют сокращение расходов на заработную плату благодаря внедрению искусственного интеллекта.
В опросе приняли участие 150 технических директоров крупных предприятий из 16 секторов экономики, 150 поставщиков решений на основе ИИ и более 3,5 тыс. пользователей.
Наиболее оптимистично в отношении снижения затрат на фонд оплаты труда (ФОТ) за счет ИИ настроены представители транспортной и логистической отраслей, а также FMCG (по 57%) и химической и нефтехимической промышленности (50%). Самые сдержанные ожидания наблюдаются в строительстве и недвижимости (12%), а также в сфере электронной коммерции, медицины и здравоохранения (по 14%).
Исследование показывает, что фирмы не планируют сокращения штата ради прямой экономии на ФОТ. Сэкономленное время сотрудников будет направлено на новые задачи, способствующие росту бизнеса. В большей степени перераспределение функций и автоматизация затронут сферы, связанные с обработкой текстовой информации, такие как юриспруденция, программирование и телемаркетинг.
Ожидается, что совокупный экономический эффект от внедрения ИИ к 2030 году составит от 7,9 до 12,8 трлн руб. в год, что соответствует 5,5% прогнозируемого ВВП. Эксперты отмечают, что этот эффект складывается не только из оптимизации расходов, но и из увеличения доходов за счет инноваций и трансформации бизнес-моделей.
Генеративный ИИ и компьютерное зрение вносят наибольший вклад в технологическом плане, а в отраслевом — digital-ориентированные индустрии, такие как e-commerce, телекоммуникации и медиа, IT и технологии. Многие компании основным результатом видят не сокращение ФОТ, а рост выручки и увеличение прибыльности за счет персонализации, повышения качества обслуживания и ускорения вывода продукции на рынок, пишет РБК.
