Цены могут взлететь уже в 2026: новые требования к грузам ударят по товарам на полках

Новые требования к досмотру повышают цены на товары на 5%, — экономист Разуваев

Логистика редко заметна на ценнике, но именно она первой реагирует на новые правила. В 2026 году на рынке экспедирования могут вступить требования, которые добавят компаниям расходов на досмотр грузов и электронные документы. Если часть игроков не выдержит нагрузки и уйдёт, перевозки станут дороже, а вместе с ними — и привычные покупки. Об этом сообщает RuNews24. ru.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) В супермаркете

Какие правила могут заработать в 2026 году

Обсуждаемые изменения касаются экспедиторских компаний и их обязанностей по контролю перевозок и оформлению документов. Среди ключевых новаций называют обязательный досмотр грузов с использованием специального оборудования, а также переход на электронный документооборот.

Отдельно подчёркивается, что для части малого и среднего бизнеса такие требования могут оказаться финансово тяжёлыми: затраты на оснащение для проверок оцениваются как очень высокие. На этом фоне рынок рискует "сжаться" за счёт ухода небольших операторов.

Почему сокращение экспедиторов влияет на цены в магазинах

Когда на рынке меньше перевозчиков и экспедиторов, конкуренция снижается, а тарифы легче растут. В прогнозах отрасли звучит оценка, что из-за новых требований количество экспедиторских компаний может сократиться на 10-20%, а тарифы на грузоперевозки в среднем вырасти на 10-20%. В автомобильном сегменте рост затрат может быть ближе к верхней границе диапазона.

Для потребителя важна доля логистики в конечной себестоимости. В материалах отмечается, что у товаров народного потребления транспорт и сопутствующие услуги в отдельных случаях могут занимать до 20% структуры цены. Поэтому даже умеренное удорожание перевозки способно "протянуться" по цепочке до полки.

Насколько может подорожать товарная корзина

В публикации приводится оценка, что влияние логистических издержек может дать около 5% к ценам на товары в среднем по рынку. При этом эффект будет неравномерным: сильнее могут измениться цены на импортные позиции, а также на продукцию, которую везут на большие расстояния и в северные регионы.

"Только из-за повышения логистических издержек товары могут подорожать в среднем на 5%.", — прогнозирует экономист Александр Разуваев.

Какие направления окажутся чувствительнее остальных

Наиболее уязвимы группы товаров, где логистика занимает заметную часть расходов и где цепочка поставок длиннее.

Импортная продукция, проходящая несколько этапов перевозки и перевалки. Товары, доставляемые в удалённые и северные регионы. Позиции с высокой частотой поставок, где любая надбавка в тарифе быстро накапливается.

Отдельный риск — штрафы и приостановка деятельности за нарушения. В материале говорится, что повторные нарушения могут привести к остановке работы фирмы на два месяца, что для небольших компаний критично: простаивание в логистике почти всегда означает потерю контрактов.

Сравнение: что подорожает быстрее — перевозка или сам товар

Рост тарифов на перевозку обычно проявляется быстрее, чем изменения на производстве. Производитель может пытаться удержать отпускную цену за счёт маржи, но логистика встроена в каждую поставку и редко "терпит" долго.

Если у товара короткая цепочка (производство рядом с потребителем), влияние слабее. Если цепочка длинная, эффект заметнее — как это бывает в сферах, где расходы на доставку и хранение критичны, например в ж/д перевозках стройматериалов или в сегментах с высокой долей транспортировки в цене, включая рыбную продукцию в рознице.

Как бизнесу подготовиться к 2026 году

Оценить, какие процессы затронут новые правила: досмотр, оформление, хранение данных, работа с контрагентами. Просчитать нагрузку на бюджет: оборудование, обучение персонала, обслуживание и обновления. Пересмотреть договоры с перевозчиками и экспедиторами: сроки, ответственность, штрафные риски, порядок обмена документами. Заранее протестировать электронный документооборот, чтобы переход не совпал с пиковыми сезонными перевозками. Подготовить план на случай сбоев: резервные подрядчики, альтернативные маршруты, страховые запасы для критичных позиций.

Популярные вопросы о влиянии новых требований на цены товаров

Почему говорят именно о росте цен, а не только о росте тарифов перевозчиков?

Потому что тариф перевозки — часть себестоимости. Когда затраты растут у перевозчиков и экспедиторов, они закладываются в стоимость доставки, а дальше — в конечную цену товара.

Какие товары могут подорожать сильнее других?

Чаще всего — импортные позиции и товары с дальними плечами доставки, особенно в северные регионы. Там логистика заметнее в структуре цены.

Может ли рынок "переварить" изменения без сокращения компаний?

Теоретически да, если затраты на соответствие требованиям окажутся посильными и если будет достаточно времени и понятных процедур. Но в озвученных оценках подчёркивается, что МСП может не выдержать стоимость входа.

С какого момента изменения станут ощутимы покупателям?

Если тарифы начнут пересматриваться заранее, эффект может появляться постепенно, но основной риск связывают именно с 2026 годом, когда требования должны начать действовать.