Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подпорки, уборка и проветривание: ключевые этапы подготовки теплицы к зиме
СВР раскрыла новую схему хищения западных средств, выделенных Украине
Смешение мебели, акцентные стены и малый ковёр портят гостиную — The Spruce
Бекон Пьяченца используют для обжаривания гусиной ноги — lacucinaitaliana
Холод увеличивает задержку выхода газа на давление по данным ГАЗ-К
Зима повышает требования к аптечке — First Edition First Aid Training Inc
UniCredit начал масштабное сокращение бизнеса в России
Новый водоносный горизонт площадью 1,2 млн км² найден в Амазонии — Университет Пара
Непрерывный режим работы кондиционера снижает зимние расходы энергии — Malatec

Эпоха анонимности заканчивается: как счета россиян объединят под единый идентификатор

Банки начнут привязывать существующие счета к ИНН — РБК
Экономика

Банковские реквизиты в России могут стать удобнее для межбанковской сверки: регулятор готовит правило, которое сделает ИНН обязательной частью связки клиента и его счетов. Изменение задумано так, чтобы данные в разных кредитных организациях легче сопоставлялись и быстрее объединялись в единый профиль. Нововведение затронет не только новые договоры — ИНН планируют добавить и к ранее открытым счетам. Об этом сообщает РБК.

Банк России
Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Банк России

Что именно планирует ЦБ: ИНН как обязательный реквизит счета

Банк России намерен обязать банки указывать ИНН клиента как обязательный реквизит, привязанный к банковскому счету. Речь идёт о требованиях к банковским системам учёта: идентификатор должен присутствовать в данных по счетам в унифицированном виде.

Ключевой момент — распространение правила на действующие счета. То есть ИНН хотят фиксировать не только при открытии новых счетов, но и по уже существующим, чтобы избежать ситуации, когда в одном банке сведения заполнены, а в другом — нет.

Зачем вводят правило: подготовка к платформе "Антидроп"

Требование связано с подготовкой государственной платформы "Антидроп", которую ЦБ разрабатывает совместно с Минцифры. Её заявленная цель — борьба с дропперством: использованием счетов и карт подставных лиц для вывода и обналичивания средств, полученных преступным путём.

Логика инициативы в том, что ИНН выступит единым идентификатором клиента. Это должно упростить сопоставление сведений о физлицах и их счетах в разных кредитных организациях и ускорить обмен данными в антифрод-процессах.

Запуск "Антидропа" запланирован на середину 2027 года. До этого срока банки должны адаптировать учёт и процедуры так, чтобы ИНН присутствовал в реквизитах по всем клиентам.

Что изменится для клиентов: новые и старые счета

На практике инициатива может проявиться в уточнении данных. Там, где ИНН уже есть в анкете, его просто подтянут в нужные поля учёта. Если информации не хватает или она противоречива, банк может запросить подтверждение сведений.

Для клиента это может выглядеть как просьба обновить профиль в приложении, подтвердить документ или сверить данные. Особенно актуально это для тех, кто давно открывал счета, менял паспорт, фамилию или номер телефона, а также для тех, кто обслуживается сразу в нескольких банках.

Как будет работать сопоставление между банками

ИНН в этой схеме — технический ключ, который помогает объединять данные без ошибок из-за совпадений ФИО и других параметров. У разных людей могут быть одинаковые фамилия и имя, а личные данные со временем меняются. Единый идентификатор снижает риск неверного сопоставления, если он указан корректно.

При этом качество эффекта зависит от точности банковских данных. Чем меньше расхождений в анкетах и реквизитах, тем реже возникают запросы на уточнение и тем меньше вероятность спорных ситуаций.

Сравнение: как было раньше и что меняется после требования

Ранее ИНН мог использоваться в идентификации клиента, но не всегда был обязательным элементом именно "счётных" реквизитов и не всегда применялся в стандартизированном виде во всех банках. Поэтому подходы отличались: где-то ИНН фиксировали и активно использовали, где-то — нет.

После введения требования модель становится более унифицированной. ИНН превращается в обязательный идентификатор, привязанный к счетам, и может применяться для сопоставления данных о клиенте между кредитными организациями в рамках будущей платформы "Антидроп".

Плюсы и минусы инициативы

Потенциальный эффект зависит от реализации и настроек обмена данными, но общий контур выглядит так.

Плюсы:

  • проще сопоставлять счета одного клиента в разных банках за счёт единого идентификатора
  • потенциально быстрее выявлять использование подставных лиц и "цепочки" транзитных операций
  • унификация данных упрощает автоматизацию контроля и внутренних проверок

Минусы:

  • банкам предстоит масштабная "дочистка" данных по старым счетам
  • возможны ошибки, дубли и спорные ситуации при несовпадениях в реквизитах
  • усиление контроля может привести к большему числу запросов на подтверждение информации у клиентов

Как подготовиться без лишней суеты

  1. Проверьте, совпадают ли ваши ФИО и паспортные данные во всех банках, где у вас есть счета.
  2. Если вы меняли документы или фамилию, обновите сведения в приложении или офисе банка.
  3. Держите ИНН под рукой, чтобы при необходимости быстро сверить номер.
  4. Если у вас несколько банков, убедитесь, что везде указан актуальный номер телефона.
  5. При неожиданных ограничениях фиксируйте обращения в поддержку и уточняйте причину и порядок оспаривания.

Популярные вопросы о привязке банковских счетов к ИНН

Придётся ли всем идти в банк и приносить ИНН?

Инициатива направлена на унификацию учёта, поэтому часть данных банки могут закрывать через свои процедуры и источники. Но если сведений не хватает или они расходятся, банк может попросить уточнение.

Затронет ли правило счета, открытые много лет назад?

Да, подход описывается как распространяющийся и на уже существующие счета, чтобы унифицировать базу.

Когда это начнёт работать "в полную силу"?

Ориентир — середина 2027 года, когда запланирован запуск "Антидропа". До этого срока банки должны подготовить системы и учётные процедуры.

Это мера именно против мошенников?

Да, "Антидроп" заявлен как инструмент противодействия дропперству и финансовым преступлениям, где подставные лица используются для транзита и обналичивания денег.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
В Европе началась волна массовых закрытий автозаводов
Авто
В Европе началась волна массовых закрытий автозаводов
Декор из старых батареек способствует развитию экопривычек
Недвижимость
Декор из старых батареек способствует развитию экопривычек
Повышение ставок связано с конкуренцией банков — финансовый консультант Демщиков
Экономика и бизнес
Повышение ставок связано с конкуренцией банков — финансовый консультант Демщиков
Популярное
Ополосните волосы этой травой — и они начнут расти быстрее: какой рецепт пришёл из древности

Розмарин используют в уходе за волосами из-за его влияния на кожу головы и микроциркуляцию. Как сделать масло и настой и применять дома.

Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина
Стрижка, которая идеально сидит на всех: как подобрать свой идеальный стиль без лишних усилий
Европейская автоотрасль трещит по швам: начался процесс, которого так боялись производители
Малахитовый гроб шелестнул тайной: находка СССР переворачивает представления о древних цивилизациях
Кристина Агилера использовала костюмы в личной жизни Игорь Буккер УАЗ-39094 стал тише благодаря новому моторному ковролину Сергей Милешкин Московский театр-студия продолжил работу после ухода Мастера Анжела Якубовская
Россия против Европы: тактика одной боеголовки, которая ломает НАТО
Год без фитофторы начинается в декабре: советский раствор добирается туда, куда химия не дотянется
Прямой разлом толщиной с карандаш: загадка каменного гиганта доводит исследователей до ступора
Прямой разлом толщиной с карандаш: загадка каменного гиганта доводит исследователей до ступора
Последние материалы
Регулярное удобрение улучшило рост инжирного дерева
Короткие чёрные дублёнки стали ключевой моделью сезона 2026
Фитильный полив ускорил формирование цветочных шапок
Зима повышает требования к аптечке — First Edition First Aid Training Inc
UniCredit начал масштабное сокращение бизнеса в России
Новый водоносный горизонт площадью 1,2 млн км² найден в Амазонии — Университет Пара
Непрерывный режим работы кондиционера снижает зимние расходы энергии — Malatec
Опубликованы три простых рецепта салатов с ананасом к празднику — "Белновости"
Больцано вводит ежедневный налог для туристов с собаками — член совета Вальхер
Война шимпанзе привела к резкому росту рождаемости — Science&Vie
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.