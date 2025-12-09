Эпоха анонимности заканчивается: как счета россиян объединят под единый идентификатор

Банковские реквизиты в России могут стать удобнее для межбанковской сверки: регулятор готовит правило, которое сделает ИНН обязательной частью связки клиента и его счетов. Изменение задумано так, чтобы данные в разных кредитных организациях легче сопоставлялись и быстрее объединялись в единый профиль. Нововведение затронет не только новые договоры — ИНН планируют добавить и к ранее открытым счетам. Об этом сообщает РБК.

Что именно планирует ЦБ: ИНН как обязательный реквизит счета

Банк России намерен обязать банки указывать ИНН клиента как обязательный реквизит, привязанный к банковскому счету. Речь идёт о требованиях к банковским системам учёта: идентификатор должен присутствовать в данных по счетам в унифицированном виде.

Ключевой момент — распространение правила на действующие счета. То есть ИНН хотят фиксировать не только при открытии новых счетов, но и по уже существующим, чтобы избежать ситуации, когда в одном банке сведения заполнены, а в другом — нет.

Зачем вводят правило: подготовка к платформе "Антидроп"

Требование связано с подготовкой государственной платформы "Антидроп", которую ЦБ разрабатывает совместно с Минцифры. Её заявленная цель — борьба с дропперством: использованием счетов и карт подставных лиц для вывода и обналичивания средств, полученных преступным путём.

Логика инициативы в том, что ИНН выступит единым идентификатором клиента. Это должно упростить сопоставление сведений о физлицах и их счетах в разных кредитных организациях и ускорить обмен данными в антифрод-процессах.

Запуск "Антидропа" запланирован на середину 2027 года. До этого срока банки должны адаптировать учёт и процедуры так, чтобы ИНН присутствовал в реквизитах по всем клиентам.

Что изменится для клиентов: новые и старые счета

На практике инициатива может проявиться в уточнении данных. Там, где ИНН уже есть в анкете, его просто подтянут в нужные поля учёта. Если информации не хватает или она противоречива, банк может запросить подтверждение сведений.

Для клиента это может выглядеть как просьба обновить профиль в приложении, подтвердить документ или сверить данные. Особенно актуально это для тех, кто давно открывал счета, менял паспорт, фамилию или номер телефона, а также для тех, кто обслуживается сразу в нескольких банках.

Как будет работать сопоставление между банками

ИНН в этой схеме — технический ключ, который помогает объединять данные без ошибок из-за совпадений ФИО и других параметров. У разных людей могут быть одинаковые фамилия и имя, а личные данные со временем меняются. Единый идентификатор снижает риск неверного сопоставления, если он указан корректно.

При этом качество эффекта зависит от точности банковских данных. Чем меньше расхождений в анкетах и реквизитах, тем реже возникают запросы на уточнение и тем меньше вероятность спорных ситуаций.

Сравнение: как было раньше и что меняется после требования

Ранее ИНН мог использоваться в идентификации клиента, но не всегда был обязательным элементом именно "счётных" реквизитов и не всегда применялся в стандартизированном виде во всех банках. Поэтому подходы отличались: где-то ИНН фиксировали и активно использовали, где-то — нет.

После введения требования модель становится более унифицированной. ИНН превращается в обязательный идентификатор, привязанный к счетам, и может применяться для сопоставления данных о клиенте между кредитными организациями в рамках будущей платформы "Антидроп".

Плюсы и минусы инициативы

Потенциальный эффект зависит от реализации и настроек обмена данными, но общий контур выглядит так.

Плюсы:

проще сопоставлять счета одного клиента в разных банках за счёт единого идентификатора

потенциально быстрее выявлять использование подставных лиц и "цепочки" транзитных операций

унификация данных упрощает автоматизацию контроля и внутренних проверок

Минусы:

банкам предстоит масштабная "дочистка" данных по старым счетам

возможны ошибки, дубли и спорные ситуации при несовпадениях в реквизитах



усиление контроля может привести к большему числу запросов на подтверждение информации у клиентов

Как подготовиться без лишней суеты

Проверьте, совпадают ли ваши ФИО и паспортные данные во всех банках, где у вас есть счета. Если вы меняли документы или фамилию, обновите сведения в приложении или офисе банка. Держите ИНН под рукой, чтобы при необходимости быстро сверить номер. Если у вас несколько банков, убедитесь, что везде указан актуальный номер телефона. При неожиданных ограничениях фиксируйте обращения в поддержку и уточняйте причину и порядок оспаривания.

Популярные вопросы о привязке банковских счетов к ИНН

Придётся ли всем идти в банк и приносить ИНН?

Инициатива направлена на унификацию учёта, поэтому часть данных банки могут закрывать через свои процедуры и источники. Но если сведений не хватает или они расходятся, банк может попросить уточнение.

Затронет ли правило счета, открытые много лет назад?

Да, подход описывается как распространяющийся и на уже существующие счета, чтобы унифицировать базу.

Когда это начнёт работать "в полную силу"?

Ориентир — середина 2027 года, когда запланирован запуск "Антидропа". До этого срока банки должны подготовить системы и учётные процедуры.

Это мера именно против мошенников?

Да, "Антидроп" заявлен как инструмент противодействия дропперству и финансовым преступлениям, где подставные лица используются для транзита и обналичивания денег.