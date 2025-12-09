Эпоха анонимности заканчивается: как счета россиян объединят под единый идентификатор

Банковские реквизиты в России могут стать удобнее для межбанковской сверки: регулятор готовит правило, которое сделает ИНН обязательной частью связки клиента и его счетов. Изменение задумано так, чтобы данные в разных кредитных организациях легче сопоставлялись и быстрее объединялись в единый профиль. Нововведение затронет не только новые договоры — ИНН планируют добавить и к ранее открытым счетам. Об этом сообщает РБК.
Банк России намерен обязать банки указывать ИНН клиента как обязательный реквизит, привязанный к банковскому счету. Речь идёт о требованиях к банковским системам учёта: идентификатор должен присутствовать в данных по счетам в унифицированном виде.
Ключевой момент — распространение правила на действующие счета. То есть ИНН хотят фиксировать не только при открытии новых счетов, но и по уже существующим, чтобы избежать ситуации, когда в одном банке сведения заполнены, а в другом — нет.
Требование связано с подготовкой государственной платформы "Антидроп", которую ЦБ разрабатывает совместно с Минцифры. Её заявленная цель — борьба с дропперством: использованием счетов и карт подставных лиц для вывода и обналичивания средств, полученных преступным путём.
Логика инициативы в том, что ИНН выступит единым идентификатором клиента. Это должно упростить сопоставление сведений о физлицах и их счетах в разных кредитных организациях и ускорить обмен данными в антифрод-процессах.
Запуск "Антидропа" запланирован на середину 2027 года. До этого срока банки должны адаптировать учёт и процедуры так, чтобы ИНН присутствовал в реквизитах по всем клиентам.
На практике инициатива может проявиться в уточнении данных. Там, где ИНН уже есть в анкете, его просто подтянут в нужные поля учёта. Если информации не хватает или она противоречива, банк может запросить подтверждение сведений.
Для клиента это может выглядеть как просьба обновить профиль в приложении, подтвердить документ или сверить данные. Особенно актуально это для тех, кто давно открывал счета, менял паспорт, фамилию или номер телефона, а также для тех, кто обслуживается сразу в нескольких банках.
ИНН в этой схеме — технический ключ, который помогает объединять данные без ошибок из-за совпадений ФИО и других параметров. У разных людей могут быть одинаковые фамилия и имя, а личные данные со временем меняются. Единый идентификатор снижает риск неверного сопоставления, если он указан корректно.
При этом качество эффекта зависит от точности банковских данных. Чем меньше расхождений в анкетах и реквизитах, тем реже возникают запросы на уточнение и тем меньше вероятность спорных ситуаций.
Ранее ИНН мог использоваться в идентификации клиента, но не всегда был обязательным элементом именно "счётных" реквизитов и не всегда применялся в стандартизированном виде во всех банках. Поэтому подходы отличались: где-то ИНН фиксировали и активно использовали, где-то — нет.
После введения требования модель становится более унифицированной. ИНН превращается в обязательный идентификатор, привязанный к счетам, и может применяться для сопоставления данных о клиенте между кредитными организациями в рамках будущей платформы "Антидроп".
Потенциальный эффект зависит от реализации и настроек обмена данными, но общий контур выглядит так.
Плюсы:
Минусы:
Инициатива направлена на унификацию учёта, поэтому часть данных банки могут закрывать через свои процедуры и источники. Но если сведений не хватает или они расходятся, банк может попросить уточнение.
Да, подход описывается как распространяющийся и на уже существующие счета, чтобы унифицировать базу.
Ориентир — середина 2027 года, когда запланирован запуск "Антидропа". До этого срока банки должны подготовить системы и учётные процедуры.
Да, "Антидроп" заявлен как инструмент противодействия дропперству и финансовым преступлениям, где подставные лица используются для транзита и обналичивания денег.
