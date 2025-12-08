Новогодний стол как в кино: во сколько россиянам обойдётся повторение легендарного застолья

Организация новогоднего пира, напоминающего застолье из "Иронии судьбы, или С лёгким паром!", влетит россиянам в копеечку: порядка 35 000 рублей.
Такую оценку озвучила член комитета по образованию и социальной политике при Торгово-промышленной палате РФ, экономист Инна Литвиненко в интервью изданию "Постньюс".
Литвиненко отметила, что даже привычные и незамысловатые угощения, такие как оливье, холодец, шпроты, мясная и рыбная нарезка, а также сыр и фрукты, в совокупности обходятся в круглую сумму. Простота рецептов не гарантирует низкую стоимость.
Эксперт подчеркнула, что стоимость ингредиентов для одного только салата оливье подскочила за год на четверть и продолжит увеличиваться. Литвиненко также спрогнозировала, что любовь россиян к традиционным новогодним блюдам станет фактором, провоцирующим дальнейший рост цен на продукты в предпраздничные дни.
