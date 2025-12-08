Фрилансеры вывели формулу успеха: как сохранить и приумножить деньги, работая на себя

Фрилансеры грамотно распределяют свой бюджет — финансовый советник Карпычева

Независимый финансовый советник Анна Карпычева подчёркивает, что умение управлять финансами в условиях нестабильных доходов и создание финансовой подушки безопасности — ключевые компетенции фрилансеров.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ мужчина сидит в компьютере

В интервью MoneyTimes она поделилась важными финансовыми принципами, которые могут быть полезны каждому.

Бюджетирование и финансовая безопасность

Карпычева отмечает, что фрилансеры, в силу специфики своей работы, особенно внимательно относятся к финансовому планированию. Колебания доходов вынуждают их грамотно распределять средства и создавать резерв для периодов спада.

Пенсионное планирование

Фрилансеры активно занимаются вопросами пенсионного обеспечения, осознавая, что государственная пенсия будет минимальной. Они анализируют свои расходы, включают их в бюджет и формируют накопления для обязательных трат и долгосрочных целей. Инвестиции и пенсионные планы становятся приоритетом.

Самопрезентация и ценность времени

Карпычева также отмечает развитые навыки самопрезентации у фрилансеров. Они осознают свою ценность, понимают потребности клиентов и умеют эффективно демонстрировать результаты своего труда работодателям и заказчикам. Фрилансеры ценят свое время и стремятся максимально эффективно его использовать. Их главные активы — это навыки, репутация и здоровье, заключила эксперт.