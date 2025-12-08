Богатство приходит не к тем, кто много зарабатывает: главный секрет обеспеченной старости

Начинать откладывать на пенсию лучше с первых заработков — эксперт Никитина

Главный секрет обеспеченной старости — не высокий доход, а привычка регулярно откладывать деньги еще с молодого возраста. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала финансовый консультант, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина.

Фото: freepik by rorozoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свинья-копилка

По словам эксперта, многие ошибочно полагают, что главное при накоплении на пенсию — высокий доход или выгодные инвестиции. На деле решающим фактором является не размер вложений, а регулярность и продолжительность накоплений. Именно время позволяет сформировать капитал с минимальной финансовой нагрузкой.

"Самое главное при накоплении на пенсию — это время. Чем раньше человек начнет откладывать, тем меньшими суммами он сможет сформировать значительный капитал. Даже небольшие регулярные взносы в молодости дают больше результата, чем крупные вложения, сделанные после 50 лет. Здесь важно не искать самую доходную инвестицию, а научиться быть системным и дисциплинированным", — отметила Никитина.

Эксперт подчеркнула, что финансовая устойчивость зависит прежде всего от привычки управлять доходами. Она советует закрепить правило: жить на 80–90 процентов заработка, а оставшиеся средства направлять на накопления и инвестиции.

"Если человек с первых лет трудовой деятельности будет жить на 80–90 процентов от своего дохода и неизменно откладывать оставшиеся 10–20 процентов, то к 40–50 годам он сможет создать прочную финансовую подушку и даже получать пассивный доход. Это должно стать личным принципом, как, например, отказ от вредных привычек. Финансовая дисциплина, выработанная в молодости, обеспечивает уверенность и независимость в зрелом возрасте", — подчеркнула эксперт.

Никитина добавила, что для долгосрочных целей подойдут проверенные временем инструменты — недвижимость и банковские депозиты, которые помогают сохранять и постепенно приумножать капитал без излишнего риска. По ее словам, даже небольшие вложения в такие активы могут со временем превратиться в стабильный источник дохода. Эксперт отметила, что важно не ждать крупных сумм, а действовать постепенно — приобретать небольшие объекты, сдавать их в аренду и реинвестировать полученные средства.