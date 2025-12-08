Золотая лихорадка по-медному: почему цены растут как на дрожжах

Стоимость меди достигла исторического максимума из-за опасений по поводу недостаточного предложения на мировом рынке.
К 14:25 по московскому времени котировки трехмесячных фьючерсов меди на Лондонской бирже металлов (LME) поднялись на 0,3%, достигнув рекордных $11 653 за тонну.
Аналитики ANZ Research сообщают, что "панические покупки вызваны продолжающимся дефицитом предложения". Проблемы на крупных медных рудниках в этом году оказывают давление на рынок. Также наблюдается увеличение запасов в США из-за ожидания введения пошлин на импорт рафинированной меди, что может привести к дефициту в других частях мира.
Цены на медь также получают поддержку от заявлений китайских властей о стимулировании внутреннего спроса через активную налогово-бюджетную и умеренно мягкую денежно-кредитную политику, как отмечают аналитики ANZ Research, пишет "Интерфакс".
