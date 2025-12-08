Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Казачья молодежь определяет путь развития

Золотая лихорадка по-медному: почему цены растут как на дрожжах

Медь дорожает из-за провалов в поставках и ажиотажа — аналитики ANZ Research
Экономика

Стоимость меди достигла исторического максимума из-за опасений по поводу недостаточного предложения на мировом рынке. 

Провода
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MG_9973_small_Cable.jpg by A1c3b2, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Провода

К 14:25 по московскому времени котировки трехмесячных фьючерсов меди на Лондонской бирже металлов (LME) поднялись на 0,3%, достигнув рекордных $11 653 за тонну.

Факторы, влияющие на рост цен

Аналитики ANZ Research сообщают, что "панические покупки вызваны продолжающимся дефицитом предложения". Проблемы на крупных медных рудниках в этом году оказывают давление на рынок. Также наблюдается увеличение запасов в США из-за ожидания введения пошлин на импорт рафинированной меди, что может привести к дефициту в других частях мира.

Поддержка со стороны Китая

Цены на медь также получают поддержку от заявлений китайских властей о стимулировании внутреннего спроса через активную налогово-бюджетную и умеренно мягкую денежно-кредитную политику, как отмечают аналитики ANZ Research, пишет "Интерфакс".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
