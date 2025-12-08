Лекарство от астмы и дерматита — без монополии: у дупилумаба в РФ появится второй игрок

Компания "Биннофарм Групп" объявила о достижении соглашения с китайской Mabwell о производстве в России аналога дупилумаба, медикамента на основе моноклональных антител.

Цель применения этого препарата — терапия атопического дерматита и астмы бронхиальной формы.

Присутствие дупилумаба на российском рынке

Согласно данным государственного реестра лекарственных средств, в России зарегистрирован только один препарат, содержащий дупилумаб — "Дупиксент" от французской компании Sanofi. Исходные компоненты для его изготовления поступают из Бельгии и Ирландии.

Анализ продаж и ценообразование

По информации DSM Group, за период с января по октябрь текущего года в России было реализовано 45 тысяч упаковок препаратов, содержащих дупилумаб, на общую сумму 3,5 миллиарда рублей. Отмечается рост продаж на 29% в количественном выражении и на 30% в денежном, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Препарат характеризуется высокой стоимостью (в среднем 76,7 тыс. руб. за упаковку) и распространяется преимущественно посредством государственных закупок.

О компании "Биннофарм Групп"

"Биннофарм Групп" была создана в 2020 году в результате объединения фармацевтических активов АФК "Система". Компания владеет лицензиями на производство около 500 различных препаратов.

По результатам 2024 года, объемы продаж продукции компании достигли 42,7 миллиарда рублей, что позволило ей занять девятое место среди крупнейших фармацевтических производителей в России, сообщает "Ъ".