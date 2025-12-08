В Госдуме прокомментировали грядущие изменения в правилах предоставления семейной ипотеки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Семейная ипотека должна помогать реальным семьям, а не становиться формальной льготой для всех желающих. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал депутат Государственной думы, зампред Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ранее РИА Новости со ссылкой на члена Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского сообщили, что с 1 февраля 2026 года в России изменятся правила предоставления семейной ипотеки. Будет введен принцип "одна семейная ипотека на одну семью", что сделает программу более адресной и защитит от злоупотреблений.

По словам Милонова, программа семейной ипотеки доказала свою востребованность, но для повышения ее эффективности требуется точнее определять круг получателей. Депутат подчеркнул, что подобная мера должна служить инструментом поддержки именно устойчивых семей, а не превращаться в форму социальной льготы без учета реального семейного положения заемщиков.

"Семейная ипотека — это не просто льготный кредит или доступное жилье. Ее суть в том, чтобы поддерживать настоящие семьи, которые растят детей и строят долгосрочные отношения. Когда же программа используется формально, например, супруги берут ипотеку, а затем разводятся, это искажает саму идею меры и делает ее просто способом получить выгоду", — отметил Милонов.

Парламентарий выразил уверенность, что принцип адресности позволит сделать программу более справедливой и устойчивой. По его словам, в будущем условия семейной ипотеки могут быть дифференцированы в зависимости от числа детей — чем больше семья, тем ниже ставка.

"Мы рассчитываем, что появится регрессивная шкала, где размер процентной ставки будет напрямую зависеть от количества детей. Для семей с тремя детьми это может быть один уровень, для многодетных — еще более льготный, вплоть до нулевой ставки. Это будет логичным проявлением социальной справедливости и поддержки семейных ценностей", — подчеркнул депутат.

Милонов добавил, что конкретные параметры программы пока находятся в стадии проработки и будут закреплены в официальных документах после согласования с правительством, Центробанком и Минфином.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
