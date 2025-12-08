Украинский кредит — европейский риск: как идея с залогом ставит страны ЕС в непростое положение

Страны ЕС не захотят гарантировать кредит Украине — экономист Лежава

План Еврокомиссии выдать Украине кредит под залог замороженных российских активов может обернуться серьезными рисками для экономик стран ЕС. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил экономист, финансовый аналитик и общественный деятель Александр Лежава.

Фото: commons.wikimedia.org by Олаф Косинский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Евросоюз

Ранее Politico сообщило, что Еврокомиссия распределила между странами Евросоюза суммы гарантий по крупному кредиту Украине, который планируется выдать под обеспечение замороженных российских активов.

По словам Лежавы, инициатива Еврокомиссии вряд ли получит поддержку среди стран-членов ЕС. Экономист подчеркнул, что подобные решения требуют согласия национальных правительств, и именно они несут финансовые риски в случае реализации проекта.

"Еврокомиссия может решать все, что угодно, но окончательное решение принимают национальные государства. Распределение гарантий по странам не приведет к результату — желающих подписываться под этим практически не найдется", — отметил экономист.

Он добавил, что даже если отдельные государства согласятся поддержать инициативу, последствия могут оказаться крайне негативными. По его словам, реализация такого механизма создаст угрозу для активов стран ЕС за пределами Запада и может вызвать ответные меры со стороны других государств, включая Китай и Индию.